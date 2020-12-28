Денис Михайлович Черкасов - врач-хирург хирургического отделения клиники РостГМУ, доцент кафедры хирургических болезней № 2 РостГМУ, кандидат медицинских наук. Его специализация - общая хирургия, онкология, малоинвазивная и эндоскопическая хирургия, бариатрическая хирургия, пластическая хирургия, колопроктология. Стаж работы по специальности – 15 лет.Денис Михайлович окончил Ростовский государственный медицинский университет, прошел стажировку в хирургической клинике г. Кельна, Германия по направлениям эндоскопическая хирургия и онкология. Он имеет множество патентов по хирургическому лечению грыж пищеводного отверстия диафрагмы, пищевода Барретта, хирургическому лечению сложных свищей прямой кишки.ВОПРОСЫ ДОКТОРУС какими проблемами пациент должен обязательно обратиться к специалисту Вашего профиля?Если его беспокоят боли в животе, изжога, деформация живота, грыжевые выпячивания, боли в прямой кишке или были обнаружены новообразования. Также мы помогаем, если человек просто хочет радикально избавиться от лишнего веса или жирового фартука.Почему Вы стали врачом?Я всегда хотел быть хирургом. Я продолжатель династии. Рос в семье врачей.Что для Вас самое приятное и самое сложное в работе врача?Самое приятное – это видеть, как пациент выздоравливает. А самое сложное – понимать, что заболевание уже запущено, и помочь совсем нельзя.Любимые книги, хобби, увлеченияЯ очень люблю плавать. А из любимых книг могу назвать «12 стульев» Ильфа и Петрова.Любимое место отдыхаЯ очень люблю отдыхать на море, дышать морским воздухом. А где именно – не принципиально.Что, по Вашему мнению, нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?Необходимо правильно питаться, регулярно обследоваться, прислушиваться к своему организму. Также посоветую оптимальные физические нагрузки. Я сам занимаюсь спортом для поддержания формы.Ваш жизненный девиз?Не отступать и не сдаваться.Как записаться на прием к врачу?Всю информацию о записи ко мне на прием можно найти в моем профиле в инстаграм: @cherkasov_d.mНа прием в консультативно-диагностический центр «ЕвроДон» можно записаться по телефону 8(863) 309-02-25.