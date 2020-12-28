В Ростове-на-Дону на 28 декабря прирост за сутки - 393 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 50 100 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 393 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находится 271 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 980 дончан. Выздороветь удалось 40 676 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1192. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 45 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (146), Батайске (14), Новочеркасске (13), Милютинском (11), Мясниковском (11) районах, Шахтах (10), Зерноградском (10) районе, Таганроге (9), Каменском (8), Константиновском (8), Морозовском (8), Сальском (8), Белокалитвинском (7), Миллеровском (7), Чертковском (7) районах, Азове (6), Волгодонске (6), Гукове (6), Новошахтинске (6), Матвеево-Курганском (6), Семикаракорском (6), Тацинском (6), Тарасовском (5), Шолоховском (5) районах, Звереве (4), Азовском (4), Верхнедонском (4), Красносулинском (4), Неклиновском (4), Октябрьском (4), Орловском (4), Ремонтненском (4), Родионово-Несветайском (4) районах, Каменске-Шахтинском (3), Багаевском (3), Егорлыкском (3), Зимовниковском (3), Пролетарском (3), Веселовском (2), Куйбышевском (2), Обливском (2), Усть-Донецком (2), Целинском (2), Цимлянском (2), Заветинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 30,8 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,5 % - от 46 до 65 лет, 14,5 % - от 66 до 79 лет, 4,8 % - старше 80 лет, 6,4 % - дети. В стационарах содержатся 2 755 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин – 63, две по 69 лет, две по 73 года, 76, 80, 89 лет и 14 мужчин – 59, 68, 69, 70, два по 71 году, 73, 79, 80, 82, два по 83 года, 87, 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 33 174 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 104,26 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 137,44 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 873 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 380,77 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 декабря 2020 года: еще 388 человек оказались заражены опасным вирусом.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 26 декабря.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!