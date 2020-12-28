Серо и ветрено будет в донской столице в последний понедельник уходящего года. Температура будет минусовой, а также возрастет и относительная влажность. Давление может стабилизироваться только к вечеру.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 3 до минус 4 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 2 градуса. А к вечеру еще немного потеплеет - до минус 1 градуса. В понедельник, 28 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, осадков ожидать не стоит.Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-13 метров в секунду.Атмосферное давление резко пойдет на понижение и составит 762-765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 78 до 94 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнежный и ветреный день ожидает ростовчан 22 декабря.Ранним утром еще разбушуются магнитные бури.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!