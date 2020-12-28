Виталия Геннадьевна Ануфриева работает врачом акушером-гинекологом в гинекологическом отделении НИИАП РостГМУ и в консультационно-диагностическом центре «Евродон». Также она является ответственным секретарем региональной общественной организации акушеров-гинекологов Ростовской области. Стаж работы по специальности – 16 лет.Виталия Геннадьевна окончила Ростовский государственный медицинский университет, затем повышала квалификацию в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИАГ) по направлениям «лапароскопия» и «гистероскопия», Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте по направлению «кольпоскопия», ФГБОУ ВО МГМСУ им. Евдокимова МЗ РФ (г. Москва) по направлению «эндоскопия».ВОПРОСЫ ДОКТОРУС какими проблемами приходят пациенты к специалистам Вашего профиля?К гинекологу женщины обращаются по всему спектру вопросов заболеваний репродуктивной системы: это вопросы планирования беременности и проблемы бесплодия, обнаруженные кисты яичников, миомы матки. Часто женщину к гинекологу приводят хронические тазовые боли, эндометриоз, патология шейки матки, воспалительные заболевания, генитальный пролапс и стрессовое недержание мочи.Что самое приятное для Вас в работе врача?Всегда приятно видеть глаза пациента, который выздоровел.Почему Вы стали врачом?Это была моя детская мечта. Помню, что очень хотела носить белый халат.Ваши увлечения и любимые книги?Бывает, в свободное время я танцую и занимаюсь спортом, читаю. В списке книг, которые бы я хотела выделить, безусловно, «Мастер и Маргарита» Булгакова. Мне очень нравится серия книг «Проклятые короли» Мориса Дрюона. Еще хотела бы отметить «Белые одежды» Дудинцева. Но самая любимая книга – это «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Каждое предложение в ней – шедевр и кладезь мудрости.Где Вы любите отдыхать?Я предпочитаю городской отдых. Мне нравятся прогулки по старым городам Европы, изучение истории. Один из любимых городов – Прага.Как Вы думаете, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье?Я регулярно принимаю витаминные препараты и даю их своим детям. Стараюсь употреблять меньше легкоусвояемых углеводов, вести здоровый образ жизни. Людям, которые хотят сохранить свое здоровье, я бы советовала поступать также. Рациональное питание и умеренные регулярные физические нагрузки помогут поддерживать себя в хорошей форме, а регулярное плановое обследование поможет предупредить запущенные формы заболеваний.Ваш жизненный девиз?Если ты думаешь, что ты сможешь, то ты сможешь. Если думаешь, что не сможешь, то ты прав.Как записаться на прием к врачу?На прием в консультативно-диагностический центр «ЕвроДон» можно записаться по телефону 8(863) 309-02-25. Или можно напрямую связаться с Виталией Геннадьевной по тел. 8-918-554-00-04.Более подробную информацию можно найти в инстаграм: @anufrieva_v.g