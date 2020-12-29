По состоянию на 29 декабря в Ростовской области выявили еще 389 случаев заражения коронавирусом у проходивших тестирование. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже более 50 тысяч человек. За последние сутки выздоровели 356 человек, а всего свыше 41 тысячи.Большинство новых случаев зарегистрированы, как обычно, в Ростове-на-Дону. За ним идет Каменск-Шахтинский и Батайск. На данный момент стационарное лечение получают 2840 пациентов. В тяжелом состоянии – 253 человека. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.За последние сутки в результате заражения скончались еще 23 жителя Дона. Среди них 14 женщин в возрасте от 35 до 92 лет, а также девять мужчин – от 59 до 85 лет. У всех выявили хронические заболевания, что могло вызывать осложнения в ходе болезни. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в области стали 2006 человек.Под медицинским наблюдением находятся 32728 жителей. Всего же врачи обследовали более 137 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.