В Ростове-на-Дону на 29 декабря прирост за сутки - 390 человек.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 50 490 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 390 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 255 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 983 дончан. Выздороветь удалось 40 910 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1202. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 37 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (162), Новошахтинске (14), Батайске (10), Новочеркасске (10), Белокалитвинском (9), Миллеровском (8), Неклиновском (8), Сальском (8), Усть-Донецком (8) районах, Гукове (7), Каменске-Шахтинском (7), Таганроге (7), Азовском (7), Красносулинском (7), Зимовниковском (6), Кагальницком (6), Кашарском (6), Матвеево-Курганском (6), Октябрьском (6), Пролетарском (6), Ремонтненском (6), Чертковском (6) районах, Азове (5), Шахтах (5), Багаевском (5), Верхнедонском (5), Веселовском (5), Егорлыкском (5), Зерноградском (5), Морозовском (5), Песчанокопском (5), Тацинском (5), Целинском (5), Милютинском (4), Мясниковском (4), Цимлянском (4), Каменском (3) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 28% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,8% - от 46 до 65 лет, 19% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 5,6% - дети. В стационарах содержатся 2 812 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали мужчины 28, 80, 92 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 32 894 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 104,44 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 137,49 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 7 108 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 387,88 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 декабря 2020 года: уже более 50 тысяч дончан подхватили опасную инфекцию.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 28 декабря.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!