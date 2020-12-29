Весьма переменчивая погода ожидает в этот день жителей донской столицы. С утра возможен даже сильный снег, но уже днем температура поднимется до плюсовых отметок. Кроме того, с востока вновь подует сильный и холодный ветер.В утренние часы будет довольно прохладно - от 0 до минус 1 градуса, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 2 до плюс 3 градусов. А к вечеру снова похолодает - от минус 1 до минус 2 градусов. Во вторник, 29 декабря, в донской столице в течение всего дня будет стоять пасмурная и облачная погода, распогодится только к вечеру. По прогнозам синоптиков, утром возможен снег.Ветер сегодня будет исключительно восточным. Скорость его порывов временами будет достигать 8-13 метров в секунду.Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 760-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 75 до 100 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерый пасмурный день ожидает жителей донской столицы в последний понедельник года.Кроме того, снова начнет подниматься сильный ветер.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!