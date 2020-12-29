Единовременные выплаты на детей до восьми лет в Ростове-на-Дону: кому положена и как получить. Во время последней пресс-конференции уходящего года президент России Владимир Путин объявил о том, что семьи с маленькими детьми до восьми лет перед Новым годом получат на каждого ребенка по 5 тысяч рублей. Деньги уже поступили на счета более 360 тысяч донских семей, но у многим еще только предстоит получение единовременных выплат. \\"Комсомолка\\" отвечает на самые популярные вопросы ростовчан.Новую единовременную выплату могут получить все семьи, вне зависимости от материального положения, в которых есть маленькие дети в возрасте до восьми лет. Заявление на получение выплаты можно подать через сайт госуслуг или во время личного визита в Пенсионный фонд до 1 апреля 2021 года.Единовременная выплата переводится на каждого ребенка до восьми лет. На банковскую карту любой платежной системы.Деньги автоматически были перечислены людям, которые летом и осенью получали помощь для семей с детьми во время пандемии коронавируса. В Ростовской области таких семей оказалось более 345 тысяч.Претендовать на право получения денег могут семьи, которые постоянно проживают на территории России. Получить деньги могут родители, опекуны или законные представители ребенка. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие родство или право на представление его интересов ребенка.ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗМЕНИЛИСЬ РЕКВИЗИТЫ?В региональном отделении Пенсионного фонда рассказали, что ростовчане спрашивают о том, что делать, если изменились банковские реквизиты.- Если счет, который указан в предыдущих заявлениях на ежемесячную выплату, был закрыт, то нужно сообщить новые реквизиты. Для этого подается заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. После этого выплата поступит на новый счет. При этом заявление для назначения новой выплаты подавать не нужно, - рассказали в ведомстве.В Пенсионном фонде отмечают, что в случае, если счет был закрыт, то потенциальному получателю выплаты придет уведомление о некорректных данных. Эта информация направляется в личный кабинет на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением – в зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в электронной форме через портал или при личном обращении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: во сколько обойдется новогодний «тюнинг»Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: рассказываем, на какие суммы ориентироваться прекрасным дамам (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.