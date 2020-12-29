Пандемия коронавируса сбила множество планов, в том числе пришлось приостановить и реализацию проекта «Кунак», но планируется снова возобновить встречи и мероприятия после того, как заболеваемость пойдет на спад и окажет свое действие вакцина.СПЛОЧЕНИЕ И ДРУЖБА НАРОДОВНачать стоит с того, что же вообще означает слово «кунак». Куначество – это старинный кавказский обычай, согласно которому представители разных народов вступали в дружеские и достаточно тесные отношения, благодаря которым всегда оказывали помощь и поддержку тем, кто оказался в беде.Проект «Кунак» был разработан вместе с представителями Грозненского государственного института. С помощью него молодежь, которая и является целевой аудиторией, сможет более тесно соприкасаться с народами Кавказа – познавать их жизнь, традиции и обычаи. Стоит отметить, что проект уже прошел все стадии рассмотрения и был одобрен.Главной его целью является – сплочение и дружба народов Северного Кавказа и Юга России.ОДИН - БЕЛЫЙ, ДРУГОЙ - КРАСНЫЙВ рамках этого проекта, по словам казачьего генерала Виктора Водолацкого, будут проходить различные фестивали, конкурсы и различные спортивные соревнования. На донской земле, например, уже подготовили спортивное испытание, которое будет именоваться русским футболом.Это состязание командами, включающее в себя элементы борьбы и регби, а также классический футбол. На поле будет два мяча – один белый, а другой красный. Белый мяч надо всеми силами удержать в руках своей команды, при этом в составе команды каждый из игроков будет представлять разную национальность, а красный необходимо забить в ворота соперника.- Это невероятно интересно. И очень сильно сплотит представителей разных народов, ведь каждому из игроков предстоит сражаться против своих по национальности, вероисповеданию и другому и прикрывать спины игроков своей команды, - отметил Виктор Водолацкий.Кроме того, по его словам, уже разработаны аналогичные проекты по снижению экстремизма – есть даже договоренность об их скорой реализации.