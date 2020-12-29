10-летний Федор Блинов уже несколько лет увлекается темой общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Мальчик изучил все маршруты и начал придумывать, как сделать их удобнее. А еще он ведет свой Youtube-канал, который также посвящен любимому хобби.Мама Феди Ольга рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов», как у сына появилось такое необычное увлечение.ИЗУЧИЛ ВСЕ МАРШРУТЫ ГОРОДАФедя заинтересовался общественным транспортом, когда ему было всего четыре года. Мальчик постоянно спрашивал, куда едет маршрутка или автобус, где находится эта остановка. Мама и папа никогда не отмахивались от этих вопросов, а старались все показать и объяснить.— Мы открывали карту, все показывали. Искали информацию о маршрутах в Интернете, распечатывали. Федя их изучал, а потом мы ездили с ним по этим маршрутам. Он очень любил поездки от одной конечной остановки до другой, — вспоминает Ольга.К слову, Федя может рассказать, откуда и куда едет любой автобус, где останавливается, с какой периодичностью ходит. Мальчикбез труда ответит, какая компания обслуживает маршрут. Теперь школьник думает, как можно их усовершенствовать маршруты.ЗАВЕЛ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ИДЕЙ…В последнее время Федя - сейчас паренек учится уже в четвертом классе - продумывает различные маршруты городского транспорта. Свои идеи он записывает в тетрадь, которая так и называется «Для работ по планированию транспортного обслуживания Ростова-на-Дону».— Федя начал разрабатывать маршруты. Думает, как сделать их удобнее. Тетрадь завел полгода назад, чтобы записывать свои идеи. А до этого сделал схему ростовского метро. И если последнего в Ростове пока нет, то маршруты движения для него уже готовы, — смеется мама мальчика.Кстати, на метро Федя ездил, когда был в других российских городах. Во время путешествий с семьей мальчик изучает не только достопримечательности, но и местный транспорт.— Всегда обращает внимание на транспорт в городах. Вот приехали в Нижний Новгород - он смотрит, какие троллейбусы и автобусы ходят в городе. С помощью «Яндекс. Транспорта» изучает все маршруты, - продолжает Ольга.... И СВОЙ YOUTUBE-КАНАЛА еще школьник охотно делится своими знаниями. О своих самых запоминающихся поездках мальчуган рассказывает на своем Youtube-канале. Например, в Москве его впечатлил монорельс — поезд, который едет по надземной железной дороге. Своим подписчикам Федор в мельчайших подробностях изложил информацию об этом виде транспорта.Ко всему прочему, Федя хорошо учится и в школе, но какие-то предметы особо не выделяет. Ему нравятся и литература, и физкультура, и рисование. Правда, свою жизнь мальчик связывает только с главным увлечением. После школы он собирается изучать планирование общественного транспорта.И да! Подписчики его Youtube-канала уверены, что у парнишки все обязательно получится. А с таким скрупулезным, многолетним и детальным подходом к теме транспорта, ситуация как минимум в Ростове-на-Дону точно наладится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые кумиры и гироскутер от поклонников: как сейчас живет звезда шоу «Голос» Роберт БагратянЮный певец рассказал о новых достижениях и мечтах. (Подробности)