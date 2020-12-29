Какая погода будет в Ростове-на-Дону в Новый год 2021: прогноз опубликовал ростовский гидрометцентр. Синоптики рассказали, стоит ли ждать в донской столице и области «зимней сказки».Согласно прогнозу, 31 декабря и 1 января в Ростовской области будет облачно с прояснениями. В эти дни температура составит от минус трех до плюс двух градусов. Ночью столбик термометра может упасть до нуля — минус пяти градусов, при прояснениях — до минус 11.Сильных осадков не ожидается. По ночам и в первой половине дня местами туман и изморозь. На дорогах — гололед.— Ветер восточный и юго-восточный. Скорость — 6 — 11 метров в секунду, — говорится в сообщении гидрометцентра.В Ростове-на-Дону серьезных осадков также не предвидится. В ночь с 31 декабря на 1 января ударят морозы до минус двух — минус четырех градусов. Днем температура воздуха может достигать от плюс одного до плюс трех.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогнозОбычно именно 7 января наступает настоящая зима, приходят морозы и снегопад. Выясняем, что ожидает жителей в праздник. (Подробности)