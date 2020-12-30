В Ростове-на-Дону на 30 декабря прирост за сутки - 389 человек.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 50 879 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 389 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 253 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 006 дончан. выздороветь удалось 41 266 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1211. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (160), Каменске-Шахтинском (14), Батайске (12), Азовском (12), Морозовском (12) районах, Новочеркасске (11), Красносулинском (11) районе, Волгодонске (10), Новошахтинске (10), Гукове (9), Таганроге (8), Неклиновском (8), Сальском (8) районах, Шахтах (7), Верхнедонском (7), Кашарском (7), Пролетарском (7), Цимлянском (7), Чертковском (7), Константиновском (6), Мясниковском (6), Обливском (6), Тацинском (6), Белокалитвинском (5), Каменском (5), Ремонтненском (5), Багаевском (4), Песчанокопском (4), Егорлыкском (3), Миллеровском (3), Матвеево-Курганском (2), Родионово-Несветайском (2), Усть-Донецком (2), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Милютинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 28,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,2 % - от 46 до 65 лет, 18,8 % - от 66 до 79 лет, 6,9 % - старше 80 лет, 6,6 % - дети. В стационарах содержатся 2 840 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 14 женщин, 35, 47, 58, 59, 65, 66, 68, две по 69 лет, 77, 82. две по 88 лет, 92 лет, и девять мужчин – 59, 61, 63, 66, 69, 72, два по 82 года, 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 32 728 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 104,61 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 137,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 368 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 391,24 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 декабря 2020 года: почти 50,5 тысяч дончан заражены опасной инфекцией.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 29 декабря.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!