Серьезная авария произошла вечером, 29 декабря, на трассе в Морозовском районе Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель «Хендая» вместе с семьей, - жена и дети возрастом 5 и 11 лет, ехал из Челябинска в Краснодарский край.Видимо, долгая дорога и, как следствие, - усталость, сказались на остроте реакции.В какой-то момент мужчина не справился с управлением машины и автомобиль выскочил на полосу встречного движения, по которой двигался «КамАЗ». Удар пришелся на боковую часть иномарки. Его сила была такова, что легковой автомобиль превратился в груду металла.Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина и его жена, которая сидела на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия.Их сыновей отвезли в ближайшую больницу.- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в ГИБДД региона.Известно, что старший ребенок в реанимации со множественными переломами, у младшего диагностировали ушибы и травмы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Перевертыш» на дороге: в Ростове произошла аварияРассказываем, где и как (подробнее).