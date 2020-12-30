Ростовские врачи спасли жизнь 69-летнему мужчине. Он приехал в наш город в командировку из Сочи, чтобы успеть перед Новым годом завершить все проекты. Но вдруг почувствовал сильную боль в груди. Дышать с каждой минутой становилось все трудней. Боль нарастала. Сам Игорь Николаевич прекрасно понимал, что это может означать: несколько лет назад с ним уже случалось подобное – тогда он перенес острый инфаркт.СЕРПАНТИНЫ СУДЬБЫНа самом деле, с появлением в нашей жизни ковида, инфаркты и инсульты никуда не исчезли. Пожалуй, стрессовых ситуаций, являющихся «спусковым курком» для подобных заболеваний, только прибавилось… Между собой врачи называют инсульты и инфаркты «сосудистыми катастрофами». Ведь они могут застать полного сил и планов на дальнейшую жизнь человека внезапно, обрушившись на него в самый неподходящий момент. Так случилось и с Игорем Николаевичем.- Я предпочитают сам ездить за рулем. Дела в Ростове были срочные. Путь из Сочи до до донской столицы преодолевал не раз. Чувствовал себя в дороге всегда комфортно, привычно минуя все горные серпантины. Но вдруг, когда уже подъезжал к Туапсе, кольнуло сердце. Сделал паузу. Остановился, отдохнул. Решил, что все в порядке, просто показалось, - вспоминает Игорь Николаевич.Добравшись до донской столицы, мужчина завершил дела с ростовскими коллегами, подписав все необходимые бумаги. И мог бы спокойно выдохнуть, потому что успел «закрыть» этот сложный, потребовавший от всех сил, нервов и выдержки год. Но не смог… Приступ сковал его, не давая дышать.Превозмогая боль, он успел позвонить жене. Та связалась с врачом из Краснодара, который спасал ее мужа от инфаркта пять лет назад. А медик буквально прокричал в трубку: «Пусть немедленно вызывает «скорую»!».НА ВСЕ ПРО ВСЕ - 40 МИНУТТак сочинец попал в городскую БСМП. Когда попадаешь в больницу скорой медицинской помощи Ростова, то начинаешь воспринимать истинный смысл слова «скорой» в ее названии. Это касается всего, что происходит вокруг: скорости здесь просто космические. Весь персонал, от врачей, медсестер до санитаров передвигается по больнице очень быстро: катят каталки по коридорам, делают анализы, КТ и МРТ, готовят операционные и принимают единственно верное в данной ситуации решение. Ведь промедление смерти подобно, когда речь идет об экстренных ситуациях и спасении жизни людей!В случае, когда «скорая» сообщает, что везет пациента с инфарктом или инсультом, эти скорости увеличиваются вдвое. Ведь по нормативам, открывшегося в октябре этого года на базе больницы городского сосудистого центра, от момента поступления пациента до начала операции должно пройти не более 40 (!) минут. Но здесь укладываются и в 20-ть! Эта скорость позволила спасти жизни уже сотням пациентов. И Игорю Николаевичу в том числе.ТОЧКА НА ЗАПЯСТЬЕВ операционной пациента уложили на ангиограф, так похожий на космический аппарат. Он мгновенно считал картину развивающегося инфаркта, показав на большом экране проблемные закупоренные бляшками места в ветвях моей сердечной артерии. На этом экране пациент может видеть даже, как бьется его сердце. Как тяжело проталкивать кровь из-за этих измененных артерий.- Именно тогда я понял, вот что значит выражение: «жизнь висит на волоске», - вспоминает пациент. - Вот эта тоненькая веточка моей проблемной закупоренной сердечной артерии, от которой зависит, буду дышать в следующую минуту, или нет. Но страх отступил, когда я посмотрел в глаза склонившегося надо мной хирурга.Операцию сочинцу делал сам главврач больницы Александр Пономарев, оперирующий сердечно-сосудистый рентгенэндоваскулярный хирург. Известно, что эндоваскулярные операции – это вмешательства внутри сосудов, диаметр которых всего два миллиметра! Такие высокотехнологичные операции спасают жизни пациентам с инфарктами и инсультами, требуя от врача колоссальной концентрации.Еще минуту назад Александр Владимирович заслушивал доклады коллег на планерке. И вот он уже в операционной.СНОВА ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮПравда, здесь не было таких знакомых из сериалов про врачей никаких скальпелей, наркозов и разрезов. Сам пациент находился в сознании. А доктор подробно объяснил ему, что сейчас будет происходить.Как оказалось, через небольшой прокол на запястье в артерию пациента ввели катетер. По нему, как по стратегически важному коридору, добрались до сердца и до того самого места в сердечной артерии, где образовалась закупорившая ее бляшка. Разбили ту самую бляшку, нагнетая с помощью специального баллона давление. А после установили стент, не позволяющий этой артерии сузиться.При этом сам пациент не почувствовал никакого дискомфорта. Более того - всю операцию своего спасения видел на экране. Операция длилась всего 15 минут.- Не скрою, мне было очень тревожно, как и любому человеку, которого экстренно доставили в больницу с подобным диагнозом, - вспоминает Игорь Николаевич. - А тут еще в чужом городе. Но спасибо врачам, теперь уже все хорошо. Вы не представляете, какое это ощущение! Когда ты снова можешь нормально дышать. После инфаркта у меня на сердце не осталось даже рубца. Я могу ездить за рулем и вести прежний активный образ жизни. Еще успею на последнее перед Новым годом совещание в моем трудовом коллективе. ВместоP.S: В тот день это была отнюдь не единственная подобная операция у главврача больницы. Спустя пару часов – снова сообщение по скорой: «Везем пациента с инфарктом. 57 лет». Готовность № 1! На столике у операционной медсестры готовы инструменты диаметром меньше человеческого волоса. Пациент на операционном столе ангиографа. Снова прокол на запястье, бляшка в артерии разбита. Мониторы показывают динамику сердечно-сосудитой системы пациента. На 10-й минуте с момента начала операции он задышал полной грудью.КСТАТИНовые технологии в этой ростовской больнице начали внедрять шесть лет назад. А главврач в то время был назначен заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Там удалось создать малый коечный фонд. Собрать сплоченную команду специалистов, владеющих малоинвазивными технологиями. Спустя два года были выделены квоты на проведение 300 таких операций в год. По сути, это был прототип будущего городского сосудистого центра. Сегодня здесь делают до 900 таких операций в год по полису ОМС.