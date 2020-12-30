Представители донского казачества активно требуют сменить название улицы Свердловской в Ростове-на-Дону. Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий предложил «переименовать населенные пункты, улицы, площади и скверы, носящие имя Якова Свердлова и других палачей казачьего народа». Улица находится в Железнодорожном районе города. Она простирается от улицы Кулагина и до улицы Волгодонской. На ней построено порядка сотни домов и большинство из них многоэтажные. Логично предположить, что в случае переименования, районному паспортному столу придется нелегко из-за натиска желающих сменить адрес прописки.ОСУДИЛИ И СОСЛАЛИ В ССЫЛКУ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧИз истории достоверно известно, что Яков Свердлов, находясь на должности председателя ВЦИК, был практически главой страны. Именно по его разрешению был расстрелян император Николай II и вся его семья. И уже 24 декабря 1919 года его рукой была подписана директива, согласно которой должен был начаться террор против казаков.В ее тексте говорилось: «Учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы».Именно после нее на донской земле расстреляли, а также осудили и сослали в ссылку десятки тысяч казаков, в их числе были старики, женщины и даже дети.Таким образом казачество на Дону оказалось практически полностью уничтоженным.Но и сам Свердлов после произошедшего долго не прожил, он умер в том же 1919 году. А после его кончины, спустя 16 лет, был обнаружен его личный сейф, в котором палач казачества хранил золото и драгоценности, но, кроме них, там лежали еще и множество паспортов на различные имена.В честь Свердлова была названа одна из ростовских улиц. Долгое время казаки молчали и смиренно принимали это, но как только на Дону началось активное возрождение казачества, они потребовали сменить название улицы и присвоить новое – Токаревская. В честь прославленного донского казака Федора Токарева, советского конструктора стрелкового оружия.В БЕЛОЙ КАЛИТВЕ И АКСАЕ УЖЕ ПЕРЕИМЕНОВАЛИНо стоит отметить, что представители городской администрации уверяют, что никаких подобных предложений о переименовании улицы к ним не поступало. Но даже, если бы и поступило, то вряд ли было бы рассмотрено из-за предстоящих больших финансовых затрат. Кроме того, против окажутся и представители коммунистической партии на Дону. Они так же, как и казаки, свято чтят свою историю.При этом важно сказать, что в городе Белая Калитва улица Свердловская уже переименована в Российскую. Также одноименная улица сменила название и в Аксае.- Так, например, в Азове имя Свердлова носит одна из центральных улиц. Это равносильно тому, если бы в Израиле называли улицы именем Гитлера. Ведь после выхода «директивы Свердлова» только на Дону было уничтожено более миллиона казаков, - высказал свое мнение начальник управления идеологии Всевеликого войска Донского Владимир Воронин.Кроме того, представители казачества просят переименовать и переулок Халтуринский, улицу Войкова, проспект Кировский и улицу Атарбекова. По их мнению, они носят имена людей, действия которых считаются не только неоднозначными, но и преступными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКазачье образование в Ростовской области: от детского сада до вузаИздавна казачье образование пользовалось большим спросом в донском регионе. В связи с этим в различных городах Ростовской области были созданы учебные заведения для представителей казачества (подробности)