В Ростовской области уже который год планируют воздвигнуть монументальный памятник казакам-защитникам города. Он будет посвящен самому героическому сражению в истории донского казачества – Азовскому осадному сидению. Стоит отметить, что модель памятника уже исполнена, обсуждена и утверждена.Эта самая модель была спроектирована величайшим донским скульптором Анатолием Скнариным. Памятник будет являть собой следующую картину – в первую очередь будет изображена сама крепость, по одну сторону от нее будет находиться донской казак и рядом с ним поддерживающий его запорожский казак, что символизирует многовековую дружбу России и Украины, а по другую – бочка с порохом, а рядом с ней венгр, который закладывает снаряды в том месте, где турки собирались проникнуть в крепость.Эта композиция прошла художественный совет по всем инстанциям и была утверждена. А затем на воздвижение памятника было запрошено финансирование от министерства культуры Российской Федерации.- Но затем произошла смена министров, после чего на нас обрушилась пандемия и, разумеется, средства до сих пор не выделены. Та дата, к которой планировалось воздвигнуть монумент уже давно прошла и возможно он появится на положенном его месте только в 2023 году, - сообщил казачий генерал Виктор Водолацкий.Памятник должен появиться за крепостным валом, где ежегодно проходит реконструкция легендарного сражения. К слову, там уже заложен камень для него. Но проблема заключается еще и в том, что для установки монумента здесь нужен мощный фундамент, а возвести его проблематично, так как земля в этом месте плывет. Была даже идея оборудовать снизу музей с экспозицией об Азовском осадном сидении, а над ним воздвигнуть памятник. Но пока лишь ведется техническое обоснование и ожидается выделение средств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ станице Старочеркасской отреставрировали старейший соборВ Ростовской области был отреставрирован один из старейших соборов. Он располагается в одном из главных туристических центров региона – станице Старочеркасской. Стоит отметить, что Войсковому воскресенскому собору уже 301 год, он был признан первым каменным собором на Дону (подробности)