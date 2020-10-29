Цены на ртутные термометры подскочили в пять раз в Ростове-на-Дону

Цены в аптеках начинаются с 400 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону подскочили цены на ртутные термометры. При этом обычный градусник можно найти далеко не во всех аптеках города.

«Комсомольская правда-Ростов» позвонила в десять аптек разных сетей и локальные аптеки. Только в трех из них можно купить ртутные термометры. Во всех аптеках цены оказались разными— 410, 426 и 495 рублей.

По данным Федеральной службы госстатистики, в сентябре средняя стоимость градусника в Ростовской области составила почти 93 рубля. Получается, что в октябре цена на эти приборы взлетела почти в пять раз.

В региональном Росздравнадзоре отметили, что не контролируют стоимость термометров в аптеках. Вопрос наличия градусников в ведомстве также не занимаются.

Ранее «КП-Ростов» уже писала, что аптеках начали продавать новое лекарство от коронавируса. Его стоимость достигает практически размера пенсии.

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