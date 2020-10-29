«Вывезли в лес и спят спокойно!»: Хозяева обрекли на гибель шесть щенков и их мать

Щенки нуждаются в помощи. Фото: соцсети

Пищащую коробку нашел житель Ростовской области. Когда мужчина заглянул в нее, то ужаснулся — кто-то прямо в лесу на верную гибель, подальше от цивилизации, выбросил шесть щенков и их мать. История, поражающая своим цинизмом и жестокостью, произошла в городе Шахты Ростовской области. Собак просто положили в картонный ящик из-под бананов и избавились от них, как от ненужных вещей.

Если бы не местный житель Алексей, животные, вероятно, уже умерли бы от голода.

- Я в этом месте часто выгуливаю свою собаку. Три дня назад гуляю и вижу – коробка из-под бананов. А через секунду–другую выскакивает мелкая дворняжка, такая бородатая, и начинает кидаться на моего мастиффа. Обычно маленькие псы на больших не бросаются, - рассказал Алексей корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».

Мужчина сразу понял: что-то здесь не так. Подошел к коробу, заглянул в него и ахнул – на дне копошились шесть пушистых комочков.

- Сразу понял, почему тот пес кинулся на моего с лаем. Это собака потомство сторожила, - продолжает собеседник.

По словам мужчины, по матери щенков видно, что она раньше жила с людьми.

- Борода у нее подстрижена была. Видимо, хозяева выбросили ее после того, как она родила. Тем более, почти все потомство – девочки. Их неохотно разбирают, - говорит житель города Шахты.

Алексей уже несколько дней подряд возит в лес продукты – кормит собачье семейство.

- С водой проблем нет. Там рядом водоем – мать детвору к нему и отводит пить, - говорит спаситель. - Мою машину щенки уже узнают. Встречают звонким лаем. Виляют хвостиками. Очень мне их жаль. Но забрать к себе не могу.

Мужчина даже попросил местных зоозащитников о помощи. А те разместили в соцсетях фото бедолаг со словами: "Вывезли малышей в лес и спят спокойно!"

- Надеюсь, найдутся добрые люди, которые подарят малышам и их матери теплый дом, семью и любовь, - подытожил Алексей.