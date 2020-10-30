В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело и проходят обыски после гибели пациентов ковидного госпиталя

При этом ведомства работают в штатном режиме. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Ростове-на-Дону в пятницу, 30 октября, следователи устроили обыски в Управлении здравоохранения донской столицы. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах области, следственные мероприятия проводят в связи со скандалом пациентов в 20-ой городской больнице.

- По факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Если подозреваемые будут установлены, а суд признает вину, то виновным будет грозить до четырех лет тюрьмы, - прокомментировал собеседник издания.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, администрация города и Управление здравоохранения работают в штатном режиме, а информация о проведении следственных действий входит в компетенцию следственных органов. При этом в городе создана специальная комиссия по расследованию этого случая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что следователи разбираются в ситуации, сложившейся в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону. Заявление разобраться в ситуации в правоохранительные органы подал депутат гордумы. На это шаг его толкнули сообщения в Интернете о том, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале, якобы из-за нехватки кислорода скончались сразу несколько человек.

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