В Ростовской области спортивные состязания федерального масштаба смогут проводиться чаще

Провела заседание депутат Законодательного Собрания Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: сайт ЗСРО

Чемпионат мира по футболу, матчи которого проходили и в Ростовской области, показал, что соревнования на Дону могут проводиться на самом высоком уровне. И, не исключено, что совсем скоро спортивные состязания федерального и международного масштаба будут проходить на донской земле чаще. Об этом, а также о том, как построить работу школ и секций в период короновирусных ограничений, шла речь на заседании «круглого стола» на тему «Развитие массового спорта в Ростовской области».

ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИРОВКИ

Заседание, которое прошло в режиме видеоконференции, провела председатель комитета ЗакСобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. Помимо депутатов, в мероприятии приняли участие представители областного министерства спорта, районных администраций и Общественной палаты РО.

В частности, участники заседания обсудили ход реализации регионального закона «О физической культуре и спорте в Ростовской области» и проекта «Спорт – норма жизни», одна из главных целей которого - увеличение числа дончан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

- Поставлена важная социальная задача, которая заключается в том, чтобы к концу 2024 года более 54 процентов жителей Дона приобщились к систематическим занятиям спортом, - озвучила на встрече Екатерина Стенкина. - Благодаря усилиям областного Правительства и депутатов донского парламента в этом направлении были достигнуты хорошие результаты. Но вмешалась пандемия, и соревнования стали проводиться в ограниченном формате, а детские спортшколы изменили формат работы. Поэтому сегодня очень важно обсудить, как в новых условиях должна строиться работа по вовлечению людей в занятия спортом.

ПРАКТИКА ДОЛЖНА СТАТЬ ПОСТОЯННОЙ

При этом спикер подчеркнула, что депутаты по согласованию с областным министерством спорта уже готовят изменения в региональный закон.

- В случае принятия этих поправок, областное министерство спорта становится инициатором и организатором проведения на Дону крупных межрегиональных или федеральных спортивных мероприятий, - добавила Екатерина Петровна, - сможет тратить на это деньги, а также использовать площадки областных спортивных учреждений, например, Гребного канала.

И этот шаг очень важен, так как любое федеральное спортивное событие привлекает к занятиям спортом новых людей.

- Именно так было во время и после Чемпионата мира по футболу-2018, когда открылось большое количество детских футбольных секций, - считает глава комитета . - Поэтому практика проведения у нас масштабных спортивных состязаний должна стать постоянной.

Кроме того, будут проработаны поправки, предусматривающие право минспорта региона участвовать в организации и проведении на территории области еще и международных спортивных соревнований среди учеников, в том числе в рамках школьных спортивных лиг.

А для тех учащихся, которые входят в составы сборных команд Ростовской области по различным видам спорта, будет предусмотрен особый режим, который будет распространяться на время участия юных спортсменов в учебно-тренировочных сборах и во Всероссийских соревнованиях.