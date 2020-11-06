Медики регистрируют все новые случаи заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 ноября 2020 года: за сутки умерли еще 17 человек. В пятницу, 6 ноября, в Ростове-на-Дону и области за минувшие сутки COVID–19 заболели еще 313 человек, общее количество зараженных коронавирусом в регионе - 32491 человек. Из-за смертельно опасной коронавирусной инфекции погибли еще 17 дончан. Медики не смогли спасти жизни уже 911 человек.

Известно, что жертвами коронавируса стали семь женщин, одной из них - 41 год, а другие в возрасте от 60 до 87 лет. Погибли десять мужчин, большая половина из них возрасте - 50, 51, 52, а еще двум погибшим по 59 лет. Все умершие пациентов имели сопутствующие заболевания, которые осложняли лечение болезни (лишний вес, онкологии, сердечно-сосудистые болезни и другие).

Больные получают лечение. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

С момента начала пандемии в области выздоровели после коронавируса 25 тысяч 828 заболевших, в том числе за последние сутки – 327.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в Ростовской области сейчас 5 752 больных с активной фазой коронавируса. Все они, в зависимости от тяжести заболевания, получают необходимое лечение.

Распространение коронавирусной инфекции в регионе. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 19166 человек. За минувшие сутки были сняты с медицинского наблюдения 90,74 тысячи человек.

Лаборатории Ростовской области за сутки провели 5 810 тестов на коронавирусную инфекцию. Так, охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч человек – 196,05.

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