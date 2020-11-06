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Прокуратура пытается остановить строительство высотки на ростовской набережной

По словам Алексея Логвиненко, разрешение на строительство отменить уже нельзя
Дадаян Давид
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Ростовчане попытались собрать подписи против строительства огромного дома.

Ростовчане попытались собрать подписи против строительства огромного дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 5 ноября, на совещании в администрации Ростова-на-Дону обсудили вопросы застройки и сохранения исторического облика центра города. Главной темой стало создание объединенной охранной зоны. Отдельное внимание уделили ростовской набережной.

«МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УЧИТЫВАЕТСЯ»

Глава ростовской мэрии Алексей Логвиненко отметил, что в градостроительный кодекс были внесены изменения, которые исключают строительство в прибрежной зоне многоквартирных зданий.

Однако несмотря на это прямо сейчас там возводят 25-этажный дом жилой площадью в более 30 тысяч квадратных метров. Как выяснилось, разрешение на строительство объекта компания получила еще в 2018 году. В то время никаких запретов не было. Сейчас же рабочие уже возвели фундамент и несколько этажей. Очень скоро новая высотка затмит собой основные достопримечательности города: стелу, колесо обозрение и театр имени Горького.

Это вызвало большой общественный резонанс. Ростовчане стали собирать подписи против строительства дома и объяснять, почему такой объект не должен появится вблизи реки Дон.

На прошедшем совещании Алексею Логвиненко задали вопрос о будущем здания. Он отметил, что власти города не могут отменить ранее выданное разрешение на строительство.

- Мы не правоохранительные органы, а администрация. Наша задача - думать о будущем, а не оценивать, что там было раньше, - сказал глава администрации Ростова-на-Дону. - Прокуратура, я думаю, выполнит всю необходимую работу, мнение жителей учитывается. Надзорный орган зашел с иском в суд на отмену разрешения.

КВАРТИРЫ АКТИВНО ПРОДАЮТСЯ

Таким образом, появился шанс, что объект все же не построят. Однако, компания, которая возводит дом, уже активно продает квартиры. В личном разговоре с сотрудником организации стало ясно, что дом планируют сдать до конца 2022 года. Ключи от квартир передадут хозяевам до весны 2023 года. А вот возврат средств - дело сложное и не одного дня.

Ранее на эту тему высказывался и руководитель ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. Он обратил внимание, что подобные объекты портят вид города.

- Ничего на набережной строить не нужно. Это моя принципиальная позиция. Если там появится здание в 25 этажей, это не принесет пользу никому, кроме застройщика, - сказал Александр Олегович.

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