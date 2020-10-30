Потепление и проливной дождь ожидают ростовчан 30 октября

Проливной дождь будет идти в Ростове целый день Фото: "КП" Архив

В донской столице резко потеплеет, но в течение всего дня будет лить проливной дождь. Особенно аккуратными в таких условиях стоит быть автомобилистам, потому что видимость на дорогах будет максимально снижена и, кроме того, проезжая часть будет скользкой из-за образовавшейся на ней воды.

В утренние часы будет уже довольно тепло - от плюс 12 до плюс 13 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от плюс 16 до плюс 18 градусов. Но к вечеру снова похолодает - от плюс 12 до плюс 14 градусов. В пятницу, 30 октября, в донской столице будет стоять пасмурная и облачная погода. По прогнозам синоптиков, в течении всего дня без перерыва будет лить проливной дождь.

Ветер сегодня сменит три направления: восточное, юго-восточное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-9 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 79 до 99 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер немного стихнет, но порывы по-прежнему будут сильными.

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