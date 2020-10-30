Сельские территории, здоровье, соцвыплаты: в Ростове прошло заседание областного Заксобрания

В донской столице прошло 25-е заседание Законодательного собрания Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице 29 октября состоялось 25-е заседание Законодательного собрания Ростовской области. Сессия началась с того, что депутаты почтили минутой молчания память Юрия Дронова. Затем парламентарии приступили к работе, рассмотрев 23 вопроса. Среди них - программу комплексного развития сельских территорий, индексацию выплат приемным семьям, назначение на должность уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области. Были подняты темы здравоохранения и сохранения водных биоресурсов. Но обо всем по порядку.

РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Так, немногим ранее на федеральном уровне был принят закон, согласно которому сведения о проблемных многоквартирных домах должны быть включены в единый федеральный реестр проблемных объектов. Таким образом, часть дольщиков лишается возможности воспользоваться мерами региональной поддержки. Чтобы обеспечить этих людей дополнительными гарантиями, депутаты ЗС РО решили сохранить за ними такое право. В этом случае у граждан появится выбор: либо претендовать на ту помощь, которая предлагается в рамках областного закона, либо воспользоваться федеральными мерами поддержки.

Принятие законопроекта позволит сохранить в региональных списках и обеспечить права на жилое помещение 33-х пострадавших участника долевого строительства по семи проблемным объектам в Ростове-на-Дону. А в перспективе предоставить меры поддержки еще 42-м участникам долевого строительства.

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Парламентарии обсудили комплексное развитие сельских территорий Ростовской области. С докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Он отметил, что для повышения уровня и качества жизни на селе госпрограммой определены три приоритетные цели: сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3% к 2025 году, также необходим существенный рост доходов семей, проживающих в сельской местности (до 80% в 2025 году), по сравнению с доходами семей, проживающих в городах. И еще - доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах должна быть увеличена до 50% в 2025 году.

В этом году на реализацию программы в регионе выделили больше миллиарда рублей. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство сельских территорий.

В этом году на строительство и проектирование 42 объектов в 17 муниципальных районах области предусмотрено более 900 млн рублей. Речь идет о девяти объектах водоснабжения, пяти объектах газификации, двух площадках под компактную жилищную застройку, девяти проектах по благоустройству сельских территорий, девяти объектах по разработке проектной документации, пяти домах культуры, двух автодорогах и одной спортивной площадке. Все работы ведутся в соответствии с графиками.

После доклада министр ответил на вопросы депутатов.

Заместителя председателя комитета донского парламента по строительству Михаила Сапрыкина интересовал ремонт дорог.

- Развитие сельских территорий не может, на мой взгляд, быть комплексным без ремонта и реконструкции автомобильных дорог. В прошлом году доходы от сбора транспортного налога были переданы на муниципальный уровень, и это положительно отразилось на проведении дорожного ремонта. Теперь муниципалитет сам решает, какие дороги и в какой последовательности необходимо приводить в порядок. Но у нас есть малые населенные пункты, где отсутствуют дороги с твердым покрытием. Предусмотрены ли работы по реконструкции и строительству автодорог в рамках госпрограммы развития сельских территорий? - озвучил вопрос Сапрыкин.

На что Константин Рачаловский ответил, что это направление в программе не только предусмотрено, но и уже успешно реализуется.

Также депутаты парламента высказали свои предложения по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Председатель комитата Законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам Вячеслав Василенко считает, что необходимо активнее привлекать бизнес к реализации программы комплексного развития села.

Сергей Косинов заострил внимание на кадровой проблеме в сельских территориях и вопросе оплаты труда муниципальных служащих.

Отвечая на это, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко дал поручение трем комитетам донского парламента - по законодательству, по бюджету и по аграрной политике - провести мониторинг.

- Необходимо посмотреть на обеспечение исполнения полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления, применительно к кадровому потенциалу муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления. Уровень оплаты труда муниципальных служащих, которые исполняют государственные полномочия на местах, зачастую ниже, чем у многих других категорий работающих в сельской местности. Но для того, чтобы выходить с предложениями по этому важнейшему вопросу, нужно, прежде всего, досконально разобраться в проблеме, - отметил спикер донского парламента.

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

На 25-м заседании депутаты донского парламента приняли обращение к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину, в котором предлагают обеспечивать граждан с заболеванием «спинальная мышечная атрофия» лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета.

Отметим, что это редкий и очень серьезный недуг. Спинальная мышечная атрофия - тяжелое, генетическое, прогрессирующее нервно-мышечное заболевание, которое является одной из самых частых генетически обусловленных причин смертности детей в возрасте до двух лет.

- Раннее начало терапии или лечение до наступления симптомов заболевания позволяет развить у пациентов двигательные навыки, сопоставимые с навыками здоровых детей, - сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания - председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Ранее на XXXIII Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходила в дистанционном режиме 15-16 октября 2020 года, председатель областного ЗС РО Александр Ищенко также высказался на тему орфанных заболеваний, в частности, о спинальной мышечной атрофии.

- Это очень болезненное и сложное заболевание, предусматривающее дорогостоящее лечение. Так, на 57 заболевших в Ростовской области в год в среднем нужно от полутора до трех миллиардов рублей для того, чтобы лечить и поддерживать их в более-менее нормальном состоянии. Это очень существенные расходы. Федерация уже забрала на свое финансирование часть редких заболеваний, нужно идти дальше, - подчеркнул тогда Александр Валентинович.

И буквально накануне вопрос, связанный с орфанными заболеваниями, обсуждался на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства. В частности, были представлены предложения по финансированию лечения 19 орфанных заболеваний, в том числе спинальной мышечной атрофии.

- Да, эта тема сейчас активно прорабатывается. В Государственную Думу по инициативе Президента России Владимира Путина внесен законопроект (он уже рассмотрен в первом чтении) об увеличении НДФЛ с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. И именно средства от этого повышения планируется направлять на лечение детей с орфанными и другими редкими заболеваниям. Но со своей стороны мы считаем необходимым подкрепить решение данного вопроса соответствующим обращением, обозначив позицию и Законодательного собрания Ростовской области, и парламентариев Юга России, - прокомментировал Сергей Михалев.

БИОРЕСУРСЫ РЕГИОНА

Также донским парламентом принято обращение ЗС РО к Правительству Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости внесения изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Парламентарии Дона просят рассмотреть возможность установления порядка согласования и выдачи специальных разрешений на дноуглубительные работы по расчистке донных отложений на внутренних водных путях, имеющих рыбохозяйственное значение.

Дело в том, что сейчас такого рода деятельность никак не регламентируется. И это наносит большой ущерб флоре и фауне рек. Минимизировать последствия пагубного влияния, по мнению депутатов, позволит законодательное закрепление требования о необходимости согласования проведения дноуглубительных работ с органом исполнительной власти в сфере рыболовства.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

На сессии парламентарии внесли изменения в закон об образовании в регионе. Новые поправки закрепляют право учащихся школ-интернатов спортивного профиля и учащихся училища олимпийского резерва на бесплатное горячее питание.

В настоящее время на территории Ростовской области функционируют две школы-интерната спортивного профиля и одно училище олимпийского резерва, подведомственные областному министерству.

Областным бюджетом уже предусмотрено выделение средств на эти нужды.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

Еще одной интересной темой для обсуждения стали квесты. На прошедшем заседании парламентарии приняли обращение донского парламента к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой о необходимости принятия мер по регулированию организации квестов для того, чтобы предотвратить причинение вреда здоровью участников.

Сама идея квеста конструктивна. Но зачастую организаторы моделируют экстремальные ситуации, в том числе сопровождающиеся насилием и иным физическим воздействием.

Так, по словам депутата Екатерины Стенякиной, за последние два года Генпрокуратура РФ выявила более двух тысяч нарушений в организации и проведении квестов и поддерживает инициативу депутатов Законодательного собрания Ростовской области о необходимости законодательного закрепления определенных стандартов проведения подобных мероприятий.

В обращении донские депутаты просят федеральный центр разработать соответствующую правовую базу, которая бы установила требования для проведения квестов, а также ограничения, в том числе возрастные, для участия в играх.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

На внеочередном заседании донского парламента депутаты поддержали кандидатуру Ирины Черкасовой для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области.

Дело в том, что в октябре заканчивается срок замещения должности государственной гражданской службы уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, и согласно законодательству депутаты донского парламента обязаны сделать назначение на следующие пять лет.

- Мы прошли все необходимые процедуры по рассмотрению данного вопроса. А это и согласование с уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, и обсуждение кандидатуры с некоммерческими общественными организациями. Было высказано единодушное мнение - предложить на следующие пять лет кандидатуру Черкасовой Ирины Александровны, - прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания - председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Донские депутаты утвердили изменения в статью областного закона «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях».

Суть поправок состоит в увеличении на 3% размера ежемесячного денежного вознаграждения и дополнительного денежного вознаграждения, причитающихся приемным семьям.

Это означает, что основной размер денежного вознаграждения составит 8 710 рублей, дополнительное вознаграждение при передаче на воспитание в приемную семью второго ребенка и за каждого последующего ребенка - 1 742 рублей, за особые условия труда - 1 307 рублей. Выплата приемным родителям, проживающим в сельской местности, составит 2 178 рублей.

Отметим, повышенные выплаты будут начислены с 1 октября 2020 года.

Все эти денежные средства уже учтены областным бюджетом на текущий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.