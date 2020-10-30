Самоизоляция - пожизненно: Любой вирус для пятилетнего ростовчанина — смертельно опасен

Самоизоляция и масочный режим у Даниила длятся пять лет. Фото: из архива семьи

Юлия Кузнецова всю себя посвятил сынишке Даниилу. Сейчас ему почти пять лет. Но все эти годы были тяжелыми и для него, и для родителей. Даниил с рождения знает, что такое самоизоляция, а маску носит, в прямом смысле, с пеленок.

НЕПОНЯТНАЯ БОЛЕЗНЬ

Сразу же после рождения Даниилу поставили диагноз – порок сердца. А еще - у мальчика постоянно держалась температура в районе 37,6 градуса.

- Она была около года. Все это время я моталась по врачам, чтобы выяснить причину, - вспоминает мать. - Вначале медики сказали, что это – норма, так как у Даниила проблемы с сердцем. Но я не поверила, и правильно сделала. Через восемь месяцев различных медкабинетов я, наконец, попала на прием к специалисту в Детской областной клинической больнице. Она сразу поняла, какие анализы сдавать, и поставила верный диагноз - первичный иммунодефицит.

Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба.

- Это редкая генетическая болезнь. У Даниила полностью отсутствует иммунитет. Если не лечить недуг, то ребенок умрет, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Юлия Кузнецова. - Его может убить обычная простуда. Поэтому сын с пеленок – в маске. У него самоизоляция наступила сразу после рождения. Он даже не представляет, как это – выйти на улицу без этого средства защиты.

Кроме того, в общественных местах Дане, по понятным причинам, тоже находиться нельзя.

Он не ходит в садик и, возможно, будет обучаться на дому.

- А еще – малейший вирус или простуда, и у сына температура под 40, потом – скорая и реанимация, - жалуется женщина.

Юлия Кузнецова воспитывает двоих детей. Фото: из архива семьи

ТРУДНОСТИ С ЧИНОВНИКАМИ

Шанс на жизнь для маленького Дани – это прием препарата с иммуноглобулином. Капельницу с лекарством надо ставить раз месяц. Срок - пожизненно. Стоимость одного курс лечения - 20 тысяч рублей.

Для кого-то, возможно, это и небольшая сумма. Но для родителей Дани, воспитывающих еще и шестилетнюю дочь, серьезная финансовая нагрузка.

Но, казалось бы, волноваться нечего. Препарат обязан оплачивать минздрав.

- Но не тут-то было. Вначале мы по каким-то причинам не попадали в список закупок. А потом нам и вовсе купили препарат, который ребенка мог убить. Выручал главврач нашей больницы в Таганроге. Он все время за свои деньги доставал лекарство, - говорит Юлия. - Но все может произойти. Вдруг он сменит место работы и не факт, что новый руководитель будет нам помогать. А капать лекарство нам надо всю жизнь.

Еще мальчику нужно специально лечебное питание, сумма которого – 13 тысяч рублей в месяц. Но и его ведомство не закупало. Вот женщина и пошла по судам.

Мальчику будет требоваться лечение на протяжении всей жизни. Фото: из архива семьи

ДОЛГАЯ ДОРОГА

- Это было сложно. Почти три года длилась моя борьба. Но, в итоге, летом суд обязал ведомство закупить нам препарат. Но приговор чиновники обжаловали! – рассказывает Юлия.

А 29 октября в Ростовском областном суде была рассмотрена апелляция. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, суд и в этот раз встал на сторону ребенка.

- Апелляционная инстанция Ростовского областного суда, с учетом позиции представителя прокуратуры, решение Таганрогского городского суда оставила без изменения. Исполнение вступившего в законную силу решения взято прокуратурой на контроль, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как говорит Юлия, ей всегда помогали люди. Вот и в этот раз на заседание прибыла Екатерина Гордон.

- На фоне скандала с 20-ой городской больницей я написала ей в «Инстаграм». И Екатерина откликнулась! Подготовилась к суду и приехала на него! Я рада, что она придала наше дело огласке. Пусть все мамочки понимают, что бороться за детей надо, а такие дела выигрываются, - прокомментировала Юлия.

О поездке в Ростов-на-Дону и о суде также поведала звездная юрист.

- Только что в Ростовском Областном суде отстояли право Данила Кузнецова на жизненно важное медицинское питание. Я выступила юристом стороны мамочки. Вместе мы сила! - прокомментировала правозащитница.

«Комсомольская правда» запросила официальный комментарий у регионального минздрава по теме случившегося. Там пообещали дать ответ в самое ближайшее время.

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