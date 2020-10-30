Возбуждено уголовное дело после смерти пациентов в больнице № 20 в Ростове-на-Дону

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после смерти пяти пациентов в больнице № 20. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — прокомментировали в управлении.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти пациентов. Проводятся следственные и процессуальные действия.

Напомним, 21 октября в сети появилась информация о смерти пациентов от нехватки кислорода в ковидном госпитале больницы № 20. В Управлении здравоохранения заявили, что проблем с поставками кислорода в медучреждение не было. Следственные органы, Роспотребнадзор, Росздравнадзор начали проверку больницы. Кроме того, в городе создали комиссию по расследованию этого инцидента.

30 октября в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону прошли обыски. По данным источника «Комсомольской правды», они связаны с кислородным скандалом в больнице № 20. В пресс-службе администрации Ростова сообщили, что ведомство работает в штатном режиме.