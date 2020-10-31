"Спартак" удивил": Валерий Карпин прокомментировал игру своих подопечных с москвичами

Валерий Карпин оценил игру со "Спартаком". Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оценил игру своих подопечных с московским "Спартаком".

По словам наставника желто-синих, игра была достаточно напряженной, потому что столичная команда является одной из самых сильных. За первый тайм Карпин похвалил своих футболистов. Игроки играли в прессинг и заставляли соперника обороняться.

- «Спартак» удивил, так скажем, решениями выхода из обороны после нашего прессинга — бить на двух нападающих и пытаться цепляться. Это при том, что выход из обороны они тренируют, но сегодня не знаю почему, видели только удары в сторону нападающих, - высказался тренер "Ростова".

Но тренер также и пожурил своих подопечных за то, что они слишком рано стали удерживать результат.

- Понятное дело, что так играть нельзя. По поводу удаления комментировать ничего не буду. По поводу судьи после каждого тура все говорят, абсолютно все: и комитеты, и судей отстраняют, меняют наказания, - подытожил Карпин.

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