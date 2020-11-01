Жена выложила фото Мамаева на утро после того, как он с Кокориным уехал со стадиона

Алана Мамаева опубликовала фото с мужем после его встречи с Кокориным. Фото: аккаунт Аланы Мамаевой в Инстаграм

Алана Мамаева запечатлела мужа после его дружеской встречи с форвардом "Спартака" Александром Кокориным.

Напомним, 31 октября, Павел Мамаев в составе ФК "Ростов" сыграл против московского "Спартака", где строит свою карьеру его приятель Александр Кокорин. Матч закончился со счетам 0:1 в пользу гостей. Автором гола как раз стал супруг Аланы Мамаевой.

После игры камеры запечатлели, что приятели Павел и Александр вместе уехали со стадиона после долгой разлуки. Стоит отметить, что однажды вечер друзей закончился плачевно и оба они оказались за решеткой за устроенную ими драку.

Но в этот раз Мамаев в приподнятом настроении после забитого гола вернулся к супруге. Они сфотографировались вместе и девушка выложила фото в своем аккаунте Инстаграм. В подписи к фотографии она заявила, что они с супругом запланировали свозить детей на "остров мечты".

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