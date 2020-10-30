Вместе - на защиту леса!

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Лесные пожары нанесли серьезный ущерб лесам Ростовской области. Однако насаждения уже начали активно восстанавливать. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» высажено 1500 гектаров леса. К 2024 году этот показатель будет увеличен до 1900 гектаров ежегодно.

Древонасаждение в особом режиме

Причины возгораний разные - и засушливое лето, и, к сожалению, человеческий фактор. Ясно одно - потери от лесных пожаров придется восстанавливать не один год. Сейчас работа по сохранению леса важна как никогда. В День древонасаждений в Каменском районе прошло главное мероприятие акции «Сохраним лес». Место для акции выбрали не случайно.

- Каменское лесничество пострадало от пожаров этим летом. Первый шаг по восстановлению зеленых насаждений мы уже сделали, высадив сеянцы сосны на площади 1,4 гектара. Лесовосстановление, в том числе в Каменском районе, будет продолжено, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Участники акции высадили древесные и хвойные породы по всей области. Лиственные деревья появились и на берегах реки Темерник в Ростове-на-Дону. Почти 33 тысячи деревьев и кустарников украсили парки, улицы, территории социальных учреждений во всех районах области.

День древонасаждений в этом году прошел в особом формате, с соблюдением мер предосторожности. Среди участников - работники лесного хозяйства, сотрудники ЖКХ, управляющих и подрядных организаций, общественные инспекторы по охране окружающей среды и просто неравнодушные жители.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Только начало

Региональная акция «Сохраним лес» проводится в рамках всероссийской «Живи, лес!». Основная цель - показать, как важно беречь, восстанавливать и увеличивать леса.

Мероприятие с самого начала нашло отклик у дончан - каждый год тысячи жителей готовы высаживать деревья и кустарники.

- Активное участие специалистов и неравнодушных граждан в таких мероприятиях, как дни древонасаждений, свидетельствует о растущем интересе к сохранению экологии родного края. От сохранения и приумножения донских лесов во многом зависит не только благоприятный климат, но и развитие всего региона, - сказал Михаил Фишкин.

Однако эта акция - лишь часть масштабной работы по восстановлению лесов. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» в области планируется высадить 1,5 тысячи гектаров леса - на 200 гектаров больше, чем в прошлом году. Но и это только начало: уже в следующем году площадь лесовосстановления увеличат до 1,6 тысячи гектаров.

- Так шаг за шагом мы достигнем целевых показателей национального проекта - 1,9 тысячи гектаров ежегодно к 2024 году, - отметил Михаил Фишкин.

Главный враг леса

Главная опасность для леса - огонь. Важно не только восстанавливать утраченные ресурсы, но и беречь те, что есть. Для этого в лесных хозяйствах области обновляют противопожарную технику. В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение леса» учреждения минприроды оснастили новейшим оборудованием. В списке - лесопожарные модули, автобусы, моторные лодки, радиостанции и даже беспилотные летательные аппараты. Приспособления и транспорт помогут не только в тушении, но и профилактике лесных пожаров. Вся приобретенная техника уже задействована в работе. К 2024 году парк лесопожарной техники планируется полностью обновить.

- Врагом лесов был и остается огонь. Техника, которая передается в лесничества, позволяет лесопожарным формированиям проводить необходимые работы в самых труднодоступных местах, - отмечает глава донского минприроды.

Лучший же способ сохранить лес - соблюдать правила противопожарной безопасности. В 90% случаев к пожарам приводит человеческий фактор: непотушенный окурок, костер, забытая бутылка с горючим веществом. Меры предосторожности просты: не посещать леса, когда это рекомендовано, не разжигать костры в лесу. Избежать серьезных последствий пожара поможет и просто неравнодушие. Если вы заметили возгорание, нужно незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства.

АЛЛО! Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112.