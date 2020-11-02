«А можно нам баян, а не стакан воды»: ростовские бабушки скучают без зажигательных вечеринок

Стоимость поддержанного баяна - около 18 тысяч рублей.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Бабушки и дедушки шахтинского пансионата для престарелых и инвалидов обратились в Интернет с просьбой о помощи. Они записали видео, в котором обрисовали суть проблемы.
Дело в том, что у них часто проходят творческие вечера. Пенсионеры поют, танцуют устраивают зажигательные вечеринки. Неотъемлемой частью таких мероприятий всегда являлся баян и тот, кто умеет на нем играть. С талантливыми музыкантами проблем никогда не было - умельцы играют на любой лад, а вот с инструментами - беда. Ролик появился в социальных сетях на странице благотворительного фонда «Старость в радость».
В ролике две бабушки, жительницы государственного пансионата, обращаются ко всем неравнодушным людям. Одна из них - неунывающая дама преклонного возраста рассказывает, что у них в пансионате многие любят петь старые песни под звуки баяна.
- Но инструмент у нас очень-очень старенький. Просим вам помощь в приобретении нового, - говорит бабушка.
В завершении две пенсионерки хором произносят отрепетированную фразу, которая точно отражает дух жителей пансионата.
- А можно нам баян, а не стакан воды? - произносят женщины.
Как сказано под видео, в пансионате живет настоящий умелец игры на баяне. Это Павел Чаленко. Мужчина имеет музыкальное образование, знает русские и украинские песни, наиграет мелодию из любого советского фильма. За плечами много отыгранных свадеб и других праздников. А вот хорошего баяна не хватает…
Стоимость подержанного инструмента в хорошем состояние - около 18 тысяч рублей. Именно такую сумму нужно собрать, что приобрести радость для всех жителей пансионата.
Если вы хотите помочь бабушкам и дедушками собрать нужную сумму или поддержать пенсионеров другим способом, просьба писать на наш номер Whathapp: 8-909-409-00-00.