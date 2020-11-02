В доме у экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской прошли обыски

Обыски связаны с "кислородным" скандалом в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

Донской следком продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после сообщений о том, что в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20, якобы, от нехватки кислорода произошла гибель нескольких пациентов.

Источник издания «Комсомольской правды — Ростов» в правоохранительных органах региона сообщил, что в в минувшую субботу в рамка расследования следком провел обыски в доме у Татьяны Быковской, экс-министра здравоохранения Ростовской области.

- Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности». Изъята часть документов, - прокомментировал собеседник издания.

Ранее «Комсомольска правда — Ростов» сообщала, что 30 октября обыски проводились в администрации города и в Управлении здравоохранения Ростова. По предварительным данным, мероприятия также были связаны с «кислородным» скандалом.

Напомним, заявление в правоохранительные органы подал депутат гордумы. На это шаг его толкнули сообщения в Интернете о том, что в ночь на 12 октября в ковидном госпитале донской столицы, якобы из-за нехватки кислорода скончались сразу несколько человек. Позже врач-реаниматолог, работавший в ночь смерти пациентов, рассказал свою правду - как один за одним на его глазах умирали люди. А буквально на минувшей неделе Татьяна Быковская ушла на пенсию с должности руководителям ведомства. А начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая была в тот же день уволена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело и проходят обыски после гибели пациентов ковидного госпиталя

Следователи уже изъяли документы в Управлении здравоохранения города

В Ростове-на-Дону в пятницу, 30 октября, следователи устроили обыски в Управлении здравоохранения донской столицы. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах области, следственные мероприятия проводятся в связи со скандалом, связанным с 20-ой городской больницей.

«Я не утверждаю, что это было на самом деле»: Депутат попросил следователей разобраться в гибели пациентов ковидного госпиталя Ростова

В свою очередь городские власти заявили, что в больнице не было проблем с поставкой кислорода

Депутат городской Думы попросил следователей узнать, была ли в ростовском ковидном госпитале массовая смерть пациентов, заболевших от коронавируса и находившихся в реанимации, от нехватки кислорода.