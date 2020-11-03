9-летний мальчик со сломанной рукой спас себя и сестру из горящей квартиры в Волгодонске

9-летний Леонид в сгоревшей квартире. Фото:

В Волгодонске произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией. Загорелась квартира многоэтажного дома на улице Максима Горького. Когда приехали спасатели, увидели, как с балкона на 5-ом этаже валит столб черного дыма. Они предположили самое страшное - люди могли не выбраться из квартиры.

Однако, как рассказали в региональном МЧС, ситуация обернулась иначе. Выяснилось, что внутри находились маленькие дети - мальчик и его младшая сестра. Школьники остались одни без родителей буквально на несколько минут. Неожиданно в квартире задымился пылесос и почти сразу появилось пламя. К несчастью, за несколько дней до этого 9-летний Леонид упал с качели и сломал руку. В тяжелом гипсе он попытался потушить горящий аппарат, но не смог.

Огонь стал быстро распространяться по квартире: загорелась мебель, шторы, постельное белье. За считанные минуты всю квартиру объял едкий дым. Мальчик быстро сообразил, что нужно бежать на кухню. Там они открыли маленькую форточку, чтобы подышать чистым воздухом. В этот момент Леня обернулся и увидел, как огонь стремительно подбирается к кухне.

Действовать нужно было быстро. Мальчик вспомнил наставления родителей, схватил два полотенца, намочил их для себя и маленькой сестры. Прижав ткань к лицу, закрыв им дыхательные пути, дети быстро пробежали по задымленному коридору и покинули горящую квартиру.

Мальчик понял, что нужно сообщить кому-нибудь о случившемся. Он постучал к соседям, которые и вызвали пожарных. Приехавшие на месте спасатели справились с огнем за 20 минут. По их словам, если бы дети задержались в квартире еще на несколько секунд, то трагедии было бы не избежать.

Вскоре о случившемся узнала и мама храброго мальчика. Она обратилась ко всем родителям.

- Уважаемые взрослые, если вы оставляете детей даже "на минутку", убедитесь, что они смогут открыть дверь и выйти из квартиры, - говорит взволнованная женщина. - Убедитесь, что дети знают, что делать и куда звонить. Расскажите детям, что делать в экстренных ситуациях.

9-летнего Леонида пригласили в пожарную часть. Фото: донской МЧС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи ростовчан на два дня остались без света и вышли на стихийный митинг

От электричества отключили около все дома в дачном товариществе на Темернике (подробнее)