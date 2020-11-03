Когда и зачем нужно употреблять витамин D?

Усталость и депрессии также могут сказать о дефиците витамина Д Фото: Евгения ГУСЕВА

Витамин D можно отнести к одним из самых важных веществ для нашего здоровья. Без него невозможно нормальное развитие детей и функционирование защитной системы организма. Именно витамин D дает способность противостоять самым разным заболеваниям. От дефицита этого элемента страдает около миллиарда людей во всем мире, но многие даже не замечают симптомы. Разберем основные признаки, которые скажут о том, что вам нужно пить витамин D.

Признаки дефицита витамина D

1. Боль в костях

Витамин D помогает нашему организму лучше усваивать кальций и поддерживать здоровье костей. Поэтому первым признаком дефицита витамина D могут стать частые боли в костях и воспаленные суставы.

2. Частые простуды

Витамин D необходим для хорошего иммунитета. Поэтому неудивительно, что люди с дефицитом питательных веществ более подвержены простуде, пневмонии, гриппу и другим инфекциям. Последние научные исследования показывают, что регулярное употребление витамина D также помогает снизить тяжесть симптомов новой коронавирусной инфекции.

3. Остеопороз

Люди с дефицитом витамина D также часто сталкиваются с большим риском потери костной массы или остеопороза в пожилом возрасте. Это, в свою очередь, приводит к повышенному риску переломов.

4. Постоянное чувство усталости

У сильной утомляемости, конечно, бывают разные причины. Одной из них можно назвать низкий уровень витамина D. Исследования подтверждают, что анемичные люди или те, кому не хватает достаточного количества красных кровяных телец, как правило, испытывают дефицит витамина D. Такое состояние может закончиться даже обмороками.

5. Частые депрессии

Ученые утверждают, что в областях мозга, отвечающих за регуляцию настроения, есть рецепторы витамина D. По этой причине люди с дефицитом витамина, как правило, более подвержены расстройствам настроения, таким как депрессия.

6. Раны и ссадины медленно заживают

О дефиците витамина может сказать долгое заживление обычных порезов или царапин. Если вы заметили, что на это стало требоваться больше времени, чем обычно, стоит увеличить витамин D в своем рационе.

7. Необъяснимая мышечная боль

Мышечную боль могут вызвать неадекватные физические нагрузки, травмы и т.д. Но если ничего такого не было, а мышцы болят – это может сказать о дефиците витамина D.

Исследования подтверждают, что среди людей, которые страдают такими необъяснимыми болями,70% имеют и дефицит витамина D.

8. Выпадение волос

У этого явления может быть несколько причин, но низкий уровень витамина D также может влиять на состояние и здоровье волос. Этот дефицит связан с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, которые вызывают потерю волос.

Рыба - один из лучших источников витамиан Д Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Витамин D выпускается в виде различных препаратов, но также его дефицит можно восполнить, если включить в меню необходимые продукты питания. К таким полезным продуктам можно отнести рыбий жир, различные виды рыб – палтуса, скумбрию, треску, тунца, сельдь. Также полезна печень этих видов рыб. Помогут увеличить витамин D в организме молочные продукты, яйца, зерновые, грибы, соя и соевое молоко. И, конечно, старайтесь больше гулять. Даже в эту осеннюю прохладную погоду можно получить небольшое количество витамина D через кожу.

Будьте здоровы!