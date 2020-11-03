«Дочка до сих пор на успокоительных»: на Дону мужчина застрелил козу на глазах у девятилетней школьницы

Животное погибло на месте. Фото: личный архив мамы девочки Екатерины.

В одном из поселков Ростовской области мужчина застрелил шестимесячную козу на глазах у девочки, которая за ней ухаживала. 9-летняя школьница очень любила животное, родители считали козочку членом семьи. Как рассказала мама девочки, все случилось в поселке Луначарском.

В тот день, молодая коза вместе с девочкой, как обычно, гуляла по окрестностям. Из любопытства животное забрело на неогороженный участок, где проживал 49-летний мужчина. Когда хозяин вышел и увидел незваных гостей на своем пустынном огороде, то не стал терпеть такого произвола. Очевидцы уверяют: он взял пистолет, подошел и в упор выстрелил. Все это случилось на глазах у маленького ребенка.

- Козочку ей подарили еще новорожденную, - говорит Екатерина, мама девочки. - Она ее с соски выкармливала, гуляла с ней, ждала, когда вырастет, чтоб самой научиться доить, все сама.

Внятного ответа на вопрос «Зачем сосед расправился с животным?» получить не удалось.

- Пьяный мужчина только кричал, матерился и грозился дальнейшей расправой всем, - говорит мать. - Мы вызвали участкового.

Однако даже в присутствии на место ЧП полицейского, стрелок не желал успокаиваться. Правда, после долгих уговоров все же отдал оружие. По словам родителей девочки, они уже подали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали.

- Будем дальше действовать через прокуратуру, - сообщила «Комсомолке» владелица козы.

Она также отметила, что дочь после увиденного получила тяжелейшую психологическую травму: до сих пор не может успокоится.

- Дочка на успокоительных. Периодически посещаем психолога. Еще неизвестно, сколько будем возить ее по врачам, - говорит женщина.

Родители стараются привлечь к этой истории, как можно больше внимания. Они хотят наказать соседа за жестокость, вызвав общественный резонанс.

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