Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 12 ноября 2020 года: число умерших перевалило за 1000

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 12 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 12 ноября за последние сутки в Ростовской области выявили еще 305 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели почти 35 тысяч человек. За минувшие 24 часа выздоровели 298 жителей, а всего - почти 27,5 тысячи.

Большинство новых инфицированных, как правило, зафиксировали в Ростове-на-Дону. За ним идет Сальский район и город Каменск-Шахтинский. На данный момент лечение в стационарах получают 1836 человек. В тяжелом состоянии - 157 пациентов. Они подключены к аппаратам искусственной-вентиляции легких.

За последние сутки в результате заражения скончались 19 человек. Это абсолютный рекорд за все время пандемии на Дону. Среди умерших 12 женщин в возрасте от 39 до 91 года, а также семеро мужчин - от 49 до 79 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания. Таким образом, в регионе жертвами коронавируса стали 1013 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся более 20 тысяч жителей. Всего врачи обследовали почти 113 тысяч дончан.

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