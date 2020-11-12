«Температура 37,2 градуса. Что делать?»: сотрудник горячей линии по коронавирусу рассказал о правильных действиях при первых симптомах заражения

Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Чуть больше недели назад в Ростове-на-Дону запустили специальную горячую линию для жителей донской столицы, по которой все желающие могут получить необходимую информацию о новой коронавирусной инфекции, методах диагностики и профилактики. Согласно данным администрации города, в день операторы принимают до 300 (!) звонков. Корреспондент «Комсомолки» узнал, с какими вопросами звонят чаще и сколько человек готовы помочь.

ХВАТАЮТСЯ ЗА ГРАДУСНИКИ И ЗА ТЕЛЕФОН

На линии в настоящее время работают до шести операторов. Это студенты медицинского университета старших курсов и опытные организаторы здравоохранения из числа практикующих специалистов. Они прошли специальное обучение и приступили к работе на горячей линии. Люди звонят постоянно, а вот интересуются самыми разными вещами.

- Направленность вопросов зачастую меняется, - рассказал медик, который принимает звонки. - Одно время большинство обратившихся волновал вопрос времени приезда скорой помощи, сейчас актуальны вопросы о порядке и показаности проведения тестирования на коронавирус и лекарственном обеспечении.

Люди пытаются понять: необходимо делать тестирование или нет, сколько это стоит, как его пройти бесплатно и как готовиться к процедуре взятия мазка. Это можно объяснить тем, что в период пандемии многие стали внимательнее относиться к своему здоровью. И, если раньше некоторые воспринимали коронавирус как миф, то сейчас, когда заболевших становится все больше, при первом недомогании жители хватаются за градусники и набирают номер телефона «горячей линии», чтобы получить проверенную информацию.

В ИНТЕРНЕТЕ ПОЛНО «СХЕМ» ЛЕЧЕНИЯ

- Люди хотят знать, что делать, если они контактировали с зараженными, - продолжает специалист. - В интернете ведь множество «схем» лечения. Но большинство из них не актуальны. Многие препараты, которые предлагаются людям, в лучшем случае ничем не помогут, а в худшем вообще навредят. За полгода сменилось уже 9 версий методических рекомендаций минздрава по лечению коронавируса, поэтому только врач может правильно назначить терапию.

Самое главное, что необходимо знать: если вы подозреваете, что заболели, нужно вызвать врача на дом. Управление здравоохранение сообщает, что увеличен штат сотрудников колл-центров, выделены дополнительные номера телефонов, а также на базе горячей линии осуществляется приема вызовов граждан, которые не смогли дозвониться в поликлинику в связи с высокой нагрузкой.

По информации из администрации города, около 25 процентов всех звонков, посвящены именно этому вопросу.

- У всех наших сотрудников есть актуальные телефоны поликлиник, - делится рассказчик. - Если человек говорит, что у него или его родственников появились респираторные симптомы, мы это регистрируем звонок в виде карточки и передаем на обработку в медицинское учреждение.

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ»

Что происходит дальше? Вызов обрабатывается в течение суток - такие сроки закреплены нормативно в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Но на деле это выглядит так: врач приезжает в день обращения к пациенту на дом. В случае обнаружения доктором респираторных симптомов пациенту из группы риска — к ним относятся ростовчане в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины - сделают тест на коронавирус. Механизм уже отлажен.

- Не нужно заниматься самолечением и бесконтрольно принимать антибактериальные и другие лекарственные препараты, - предупреждает врач. - Если вы примите их без назначения, то в будущем, при реальной необходимости – они Вам могут не помочь, т.к. возникнет устойчивость к данному препарату.

Кроме того, до прихода врача рекомендуем обильное теплое питье, соблюдение режима покоя и прием жаропонижающих препаратов, если температура повышается выше 38 градусов, и вы плохо переносите ее повышение.

Но бывает, что температура поднимается выше 39 градусов, появляется одышка и затруднение дыхания, в таком случае необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи.

АЛЛО!

Номер телефона «горячей линии»: 8-800-350-91-36. Бесплатно для жителей Ростова-на-Дону). И номер 8-919-558-90-80 (для вопросов в вотсап, телеграм)

Время работы горячей линии с 09.00 до 20.00, а время приема вызовов врача на дом с 09.00 до 12.00.

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