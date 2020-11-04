Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 ноября 2020: счет новым заболевшим идет на сотни

В регионе все больше людей заражаются ковидом

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 ноября 2020: в регионе ситуация с коронавирусом по-прежнему неутешительная. Ковидные госпитали «забиты» на 72 процента. При этом каждый день появляются новые заболевшие. Так, по последним данным правительства Ростовской области, число инфицированных коронавирусом увеличилось на 309, и на утро 4 ноября нарастающим итогом достигло 31867.

Умерли за прошедшие сутки 15 человек. Это шесть женщин возрастом от 61 до 90 лет, и девять мужчин возрастом от 60 до 93 лет.

У всех скончавшихся есть хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 884 человека. Ранее "Комсомольской правда - Ростов" сообщала о том, как коронавирус влияет на психику.

Ведь многие люди пострадали от коронавируса не только физически, но и психологически. Одни маниакально боятся подхватить инфекцию, другие не верят в ее существование. Главврач психоневрологического диспансера и внештатный психотерапевт Минздрава Ростовской области Сергей Выгонский объясняет, как распознать отклонение и справиться с ним самостоятельно, а когда пора к специалисту.

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Многие люди пострадали от коронавируса не только физически, но и психологически. Одни маниакально боятся подхватить инфекцию, другие не верят в ее существование. Главврач психоневрологического диспансера и внештатный психотерапевт Минздрава Ростовской области Сергей Выгонский объясняет, как распознать отклонение и справиться с ним самостоятельно, а когда пора к специалисту.