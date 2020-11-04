«Растет замечательное поколение»: в донском парламенте наградили юных героев

Александр Ищенко пожелал юным героям стремиться к самым светлым и высоким целям. Фото: пресс-служба областного ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялось награждение детей, которые, несмотря на свой юный возраст, уже стали настоящими героями и проявили личное мужество в экстремальных ситуациях.

Торжественная церемония прошла в стенах донского парламента при участии Совета Федерации Федерального Собрания России в режиме видеоконференции. На награждении присутствовали Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова, а также представители областного правительства и МЧС.

«МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!»

Церемония награждения детей и подростков, которые совершившили героические поступки и спасли жизни других людей, проводится в донском парламенте уже седьмой год подряд.

- Это очень хорошая возможность выразить признательность нашим юным гражданам, которые бескорыстно и мужественно пришли на помощь людям, попавшим в беду, - обратилась ко всем присутствующим сенатор Ирина Рукавишникова. - Дорогие ребята, спасибо вам за вашу находчивость, за смелость, за то, что вы не растерялись в сложной ситуации. Мы вместе с вашими родителями очень гордимся вами!

Также Ирина Валерьевна пожелала юным героям, чтобы в их семьях всегда царил мир и благополучие, а все желания - исполнялись.

Затем слово взял председатель ЗакСобрания региона Александр Ищенко. Он подчеркнул, что у России – великая история, наполненная многочисленными примерами героических свершений, поступков и подвигов.

- Сегодня мы награждаем совсем юных жителей Ростовской области, которые в неожиданной, экстремальной ситуации поступили так, как должен поступить настоящий мужественный человек, настоящий гражданин своей страны, - озвучил Александр Валентинович. - И во многом осознание нашего гражданского единства как раз и базируется на сопричастности с исторической памятью нашего народа, подвигом предшествующих поколений. В этом году в поправках в Конституцию России наши сограждане закрепили эти и другие самые важные для нас духовно-нравственные ориентиры в качестве фундаментальных смыслов для дальнейшего развития нашей страны. А будущее России совсем скоро будет в руках вот таких юных и молодых ребят, которые сегодня являются школьниками и студентами, а завтра будут управлять государством, решать самые сложные задачи развития нашей страны. Примеры достойных поступков, которые вы продемонстрировали, говорят о том, что растет новое, хорошее, замечательное поколение граждан России.

Лидер донского парламента лично вручил медаль Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» 16 летнему Алексею Стояненко.

Алексей живет в одном из поселков Кагальницкого района и учится в Зерноградском техникуме агротехнологий. В феврале этого года, выйдя из своего дома, студент услышал детские крики. Восьмилетние мальчик и девочка решили пройти по неокрепшему льду, который не выдержал веса маленьких детей. Мальчик ушел под лед, а девочка, испугавшись, убежала. А Алексей, не раздумывая ни секунды, бросился в холодную воду за ребенком.

— Я прыгнул в воду и вытащил мальчика на берег,- рассказал Алексей. - Он очень замерз, и я отвел ребенка домой. Героем себя не чувствую, в тот момент думал только о том, что нужно достать малыша из ледяной воды.

«СТРЕМИТЬСЯ К САМЫМ СВЕТЛЫМ И ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ»

Также благодарственными письмами сенатора Ирины Рукавишниковой были награждены 15-летний Вадим Шпаченко из Волгодонска и 10-летний Илья Илющихин из города Миллерово.

Вадим в июне предотвратил пожар, который мог бы уничтожить торговые помещения. Дело в том, что на крыше одного из торговых павильонов в его городе от перегрузки загорелся внешний блок кондиционера. Увидев этого, подросток забрался на крышу и сбил очаг возгорания при помощи огнетушителя, переданного ему работником расположенного рядом магазина.

- Когда приехали спасатели, с пожаром я уже справился, - вспоминает парень. - Конечно, немного волновался, но страха не было.

А вот Илья Илющихин - самый юный герой из числа награжденных в этом году. В мае этого года он услышал крики пожилой женщины. Это была его соседка 88-летняя Екатерина Филева. Бабушка упала прямо во дворе своего дома, сломала руку, а когда не смогла встать самостоятельно, то стала звать на помощь. Илья оказался рядом. Он прибежал на зов пенсионерки, но калитка в ее двор была заперта изнутри. Тогда смышленный школьник взял лестницу, перелез через забор, открыл калитку и позвал на помощь соседей, которые уже смогли оказать Екатерине Севастьяновне значимую помощь.

- Дорогие ребята, вы совершили правильные и смелые поступки, - обратился к героям нашего времени Александр Ищенко. - Впереди у вас вся жизнь. Я желаю вам стремиться в ней к самым светлым и высоким целям, радоваться новым знаниям, новому общению, быть искренними, добрыми, отзывчивыми и любить свою Родину – нашу Россию. И еще желаю вам найти свое призвание в жизни, свою счастливую звезду. Ваши поступки говорят о том, что вы на правильном пути.