Подмена в СИЗО: В Ростове-на-Дону раскрыли аферу года

Александр Погребняков (слева) подбил своего знакомого Антона Давкова (справа) заменить его в изоляторе. Фото: Александр Погребняков Вконтакте, Антон Давков Вконтакте

Фантастическая история, больше всего напоминающая лихо закрученный сюжет детективного фильма, а не реальные события, произошла в Ростове в феврале. В донском СИЗО-5 два месяца находился другой человек, заменивший собой настоящего злоумышленника, который покинул изолятор и разгуливал на свободе.

Подмены сразу никто не заметил, а история стала известной только благодаря тому, что сбежавший из-под ареста мужчина снова начал заниматься неблаговидными делами и вновь попался полиции.

ВСЕ ДЕЛО В КАРТАХ

Как оказалось, товарищ заменил Александра не из чистой и светлой дружбы. Тут была замешана финансовая сторона.

Александр был подозреваемым по делу о вскрытии банкоматов. Но его поймали и на время следствия поместили в СИЗО-5 регионального ГУФСИН. Однажды под видом адвоката к нему пришел знакомый Антон, проигравший Александру в карты крупную сумму денег. Видимо, карточный долг и побудил Антона оказать столь специфическую услугу. Мужчины вместе придумали план побега, а потом реализовали его.

3 февраля псевдоадвокат пришел в СИЗО с париком, очками и адвокатским удостоверением. Все это Антон передал Александру, а тот, минуя посты охраны, в новом образе уже через час оказался на свободе.

Два месяца Антон в счет карточного долга просидел в СИЗО. И не известно, сколько бы это продлилось, если бы Александр вновь не встал на скользкий путь. Мужчина, уехавший из Ростова в Батайск, вновь был пойман на взломе банкомата. Беглеца опознали и опять отправили под суд.

В итоге в СИЗО попали уже оба приятеля, а сотрудник учреждения, не доглядевший за Александром, оказался под следствием.

А на днях Октябрьский районный суд донской столицы приговорил Антона к двум годам в колонии-поселении. Его признали виновным в пособничестве в побеге из мест лишения свободы и подделке документов.

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Если бы беглец не попался на краже, про подмену никто бы не узнал

В донском СИЗО-5 два месяца находился другой человек, заменивший собой настоящего злоумышленника, который покинул изолятор и разгуливал на свободе. Подмены никто не заметил, а история стала известной только благодаря тому, что сбежавший из-под ареста мужчина снова начал заниматься неблаговидными делами и вновь попался полиции.