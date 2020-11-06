«Чудо-средства — грамотный маркетинг»: Как укрепить организм в пандемию коронавируса, рассказала врач-иммунулог

Главное - вести правильный образ жизни. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В период коронавируса одним из главных вопросов, который тревожит всех и каждого, остается укрепление естественной защиты организма. Иммунитет - серый кардинал и защитник вашего тела от вредоносных микроорганизмов. Именно от его работы зависит состояние вашего здоровья и ежедневного самочувствия.

По словам врача-иммунолога медицинского центра «Семья» Натальи Семеновой, иммунная система тесно связана с эмоциональным состояние человека. Плохие новости, окружающие нас в последнее время, могут негативно сказаться на его работе.

- Постоянные стрессы, недостаточность питание, недосып и отсутствие физической активности - такой образ жизни приводит к снижению усвояемости витаминов и микроэлементов, которые участвуют в регуляции иммунной и эндокринной систем, - обращает внимание Наталья Ивановна. - На фоне этого развиваются хронические воспаления и усугубляется протекания вирусных патологий.

По ее словам, люди с такими дефицитами становятся более восприимчивы к заболеваниям. Однако настоящий иммунодефицит, как заболевание, встречается довольно редко. В основном им страдают люди с ВИЧ инфекцией или те, кто родился с такой проблемой. У всех остальных иммунитет работает примерно одинаково, так, как и нужно.

- Никакие стимуляторы не помогут укрепить иммунитет. Все, что показывают в рекламах, все эти чудо средства - не более, чем маркетинг. Единственное, что поможет, - это изменить образ жизни, - говорит врач.

Кроме того, Наталья Семенова обратила внимание на еще одну важную проблему, которая, к сожалению, встречается все чаще. Это бесконтрольный прием антибиотиков.

- Сейчас бум назначения сильно-действующих препаратов. Однако при приеме антибиотиков вырабатывается резистентность, то есть снижается чувствительность к ним. Все это приведет к тому, что нам нечем будет лечить, например, бактериальную пневмонию, - отмечает врач.

При этом, чтобы разработать новый тип антибиотиков уйдет не один десяток лет. Время будет упущено, потеряны жизни, которые можно было спасти, если бы люди более сознательно подходили к своему лечению.

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