Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 ноября 2020: медики нашли коронавирус у 314 пациентов

Больных коронавирусом становится все больше Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области медики продолжают выявлять пациентов, зараженных опасной коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки при диагностировании методом ПЦР специалисты выявили 314 новых случаев заражения. Таким образом, количество заболевших в регионе уже составляет 32 805 человек.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 41 городе и районе региона. В тройке лидеров - Ростове-на-Дону , где еще 121 человек оказался заражен коронавирусом, на втором месте - Сальский район - 16 зараженных, а на третьем - Таганрог, где лечение стали получать еще 13 человек.

Последние данные по заболевшим. Сайт стоп-коронавирус

Сегодня лечение в стационарах региона получают 1 945 пациентов. Медики отмечают, что в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ -152 человека. Врачи делают все возможно, чтобы спасти им жизнь, однако лечение осложняется сопутствующими заболеваниями, которые есть у многих больных.

Донские врачи уже спасли от коронавируса 26 112 заболевших, а за минувший день число людей, победивших опасный недуг, увеличилось на 284 человека.

По последней информации, показатель заболевших на сто тысяч жителей – 780,6, коэффициент распространения инфекции – 1,01.

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