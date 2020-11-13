Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 13 ноября 2020 года: скончались еще 18 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 13 ноября 2020 года. Фото: архив "КП"

По состоянию на 13 ноября за последние сутки в Ростовской области выявили еще 310 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего заболели уже 34 657 человек. Однако есть и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 238 жителей, а всего - более 27 тысяч жителей региона.

Большинство новых инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону. За ним идет Новочеркасск, Новошахтинск и Каменск-Шахтинский. На данный момент лечение в стационарах получают 1 836 пациентов. Среди них в тяжелом состоянии 157 человек. Врачи подключили их к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в результате заражения скончались еще 18 заболевших. Это десять женщин в возрасте от 48 до 90 лет, а также восемь мужчин - от 44 до 91 года. У всех медики выявили хронические заболевания, которые могли спровоцировать осложнения. Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 1 031 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 20 802 жителя Дона. Всего врачи обследовали более 113 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снег в Ростове-на-Дону: синоптики рассказали, когда ждать

Вместе с осадками в донскую столицу придут и морозы (подробнее)