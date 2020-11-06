Контроль и качество: донские парламентарии обсудили обеспечение бесплатным горячим питанием младшеклассников

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили вопросы бесплатного горячего школьного питания. Фото: пресс-служба ЗС РО

С 1 сентября в Ростовской области, как и во всех других регионах страны, учащиеся с первого по четвертый классы обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин весной этого года. Напомним, дети должны получать питание не реже одного раза в день, а в меню должны быть включены горячее блюдо и горячий напиток.

В Законодательном Собрании Ростовской области обсудили, как реализуется эта программа на Дону. Мероприятие провела председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина. Участниками круглого стола также стали депутат Государственной Думы ФС РФ Лариса Тутова, депутаты областного Заксобрания, министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина и другие.

ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Отметим, горячее питание для младшеклассников финансируется как за счет средств из федерального бюджета, так и из региональных и местных бюджетов. Поэтому федеральным законом установлена возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания.

Министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина рассказала, как обстоит ситуация с бесплатным питанием на Дону. По ее словам, горячее питание в регионе получают 190 тысяч младшеклассников. При этом сохранено льготное питание обучающихся 5-11 классов.

Но есть и проблемы. В некоторых школах оказалось недостаточно мощностей пищеблока. И, по словам Ларисы Балиной, таким учебным учреждениям была оказана помощь.

Между тем министр отметила качество и сбалансированность питания школьников.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Ранее председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко поставил перед депутатами донского парламента задачу о регулярном мониторинге обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся.

О том, как осуществляется контроль и к каким выводам пришли донские парламентарии, рассказала Светлана Мананкина.

- Выполняя свою депутатскую контрольную функцию, мы ориентировались в первую очередь на соблюдение санитарных правил и норм (СанПиНа) к требованиям организации питания обучающихся, - сообщила председатель комитета по образованию. - В частности, это рекомендации о том, как непосредственно должно быть организовано детское питание и как должен выглядеть родительский контроль в данной сфере.

Как сообщила Светлана Мананкина, депутаты выявили ряд проблем. Во-первых, не все школьные столовые имеют достаточное материально-техническое обеспечение, а в некоторых не хватает посадочных мест для детей. Во-вторых, в меню отсутствует диетическое питание для младшеклассников с особенностями пищевого поведения.

- Мы все знаем, что есть дети с пищевыми аллергиями, сахарным диабетом. Соответственно, таким детям нужно предусматривать возможность другого меню, замены блюд на те, которые им показаны. Этот вопрос требует совместной отдельной проработки и на федеральном, и на региональном уровне, - сообщила Светлана Мананкина.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ДОНСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Особое внимание парламентарии уделили качеству сырья. По их мнению, необходимо увеличить долю продуктов, закупаемых в школы, от местных сельхозпроизводителей.

- Сумма, которая в целом по стране направляется на обеспечение питания детей, существенна - это почти 600 млрд рублей ежегодно. И не все попадает в региональную казну, - пояснила Светлана Александровна.

Когда подводили итоги депутатского мониторинга, было отмечено, что решение проблем по обеспечению диетического питания для детей с особенностями пищевого поведения, невысокой доли закупки при организации детского питания продуктами региональных сельхозтоваропроизводителей, материально-техническому обеспечению детских столовых может быть обеспечено с помощью разработки и реализации региональных программ.

По итогам заседания было рекомендовано продолжить мероприятия депутатского контроля по данному вопросу в избирательных округах. Также профильным министерствам и органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области - продолжить мониторинг организации обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области, проработать создание на региональном уровне условий для обеспечения питания обучающихся преимущественно отечественными пищевыми продуктами, а также продуктами, производимыми в Ростовской области, обеспечить условия для качественного и здорового питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.