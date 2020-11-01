Как царь зверей охраняет сон своей львицы: показали в зоопарке Ростова-на-Дону

Цезарь и Олесия. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В зоопарке Ростова-на-Дону сняли удивительное видео, на котором в центре внимания оказалось семейство кошачьих, проживающих в одном из вольеров. Это пара львиная пара - Цезарь и Олесия. Ролик появился на сайте городского питомника.

Видно, что самка решила отдохнуть и легла спать посреди своего просторного вольера. Все это рядом с ней был ее избранник - взрослый самец Цезарь. Пока она почивала, царь зверей не отходил ни на шаг от своей подруги, пристально глядя по сторонам. Ни что не могло нарушить ее сон, пока рядом был отец ее деток, внимательный ростовский лев.

Кстати, осенью 2018 года у пары родился первенец. Маленького львенка назвали Аракс. Сразу после этого родителей по совету специалистов разделили. Встретились они только через пол года и с тех пор живут совместно в одном вольере.

Видео вызвало бурную реакцию у подписчиков ростовского зоопарка в социальных сетях. Многие посчитали, что этот ролик стал самой лучшей новостью за последнее время.

- Какие красавцы! - восхитилась девушка. - У львов просторный вольер! Какая радость! - подметила другая подписчица.

Отметим, львы содержатся во многих зоопарках мира, однако именно Ростовский стал одним из первых, где в неволе эти животные создали прайд.

Это произошло в 70-годах прошлого века. Всего в зоопарке родились 25 львов. Когда десять лет спустя в Африке погибло большое потомство кошачьих, донской питомник отправил на восстановление фауны сразу восемь животных.

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