Когда морозы придут в Ростовскую область: рассказали в донском Гидрометцентре

Столбик термометра продолжит снижаться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донском Гидрометцентре рассказали, как изменится погода в Ростовской области. По словам синоптиков, столбик термометра продолжит снижаться.

В ночь на 12 ноября температура по области составит от нуля до минус пяти градусов. На севере ожидается до минус восьми градусов мороза. В Ростове-на-Дону столбик термометра покажет минус два — минус четыре градуса.

При этом опасения ростовчан по поводу первого снега, скорее всего, не оправдаются.

— Похолодание ощущается уже сейчас. Температура будет снижаться, однако существенных осадков в ближайшее время не ожидается, — рассказала заместитель начальника ростовского Гидрометцентра Виктория Антоненко.