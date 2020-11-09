Танцуют все: в Ростове-на-Дону нашли ночные клубы, которые работают после десяти вечера, несмотря на заперт

Дела об административном правонарушении возбудили после проверок в ночных клубах. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В донской столице и в области действует ряд ограничительных правил, связанных с коронавирусной инфекцией. Так, одно из предписаний властей — запрет на работу ночных увеселительных заведений после 22.00. Однако, как выяснилось, не все бизнесмены соблюдают эти нормы.

Сотрудники департамента потребительского рынка Ростовской области проверили объекты розничной торговли, бытовых услуг и общественного питания по соблюдению санитарных требований.

- Так, 30 и 31 октября после 22:00 совместно с представителями администрации г. Ростова-на-Дону и сотрудниками полиции были проведены рейды по объектам общественного питания с целью проверки требования о прекращении работы предприятий общественного питания в период после 22:00, - рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Во время рейда выяснилось, что не закрыли после 22.00 свои двери кальянная и три ночных клуба. Более того, сотрудники не соблюдали масочный режим.

- По итогам проверок в кальянной и одном из клубов возбуждены дела об административных правонарушениях и составлены три протокола об административных правонарушениях в отношении сотрудников. В двух других клубах составлены два протокола об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Теперь хозяева клуба заплатят штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, ситуация с ковидом на Дону по-прежнему неутешительная. За последние сутки им заболели 310 человек. Число инфицированных с начала пандемии достигло 33 427. Умерли 11 человек.

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