Привезли пять корон: ростовские красавицы покорили жюри международного конкурса

Самые красивые девушки с разных уголков страны прибыли в Москву, чтобы принять участие в конкурсе. Фото: модельное агентство "Имидж-Элит"

В Москве прошел относительно молодой, но уже очень престижный конкурс международный конкурс красоты «Miss и Missis Glamor 2020». Показать себя и побороться за первые места в различных номинациях приехали девушки со всех уголков России и из других стран.

На сцене красотой и талантами блистали уроженки Брянска, Санкт-Петербурга,Урала, Казахстана, Белоруссии, Перми и так далее. А донскую столицу переставляли сразу пять красавиц!

- Наши девочки, уроженки Ростова и Ростовской области, отлично выступили, забрав короны во всех возрастных категориях, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды- Ростов» директор школы моделей «Имидж-Элит» Елена Степура. - Дело в том, что у нас — очень сильная подготовка.

Алина покорили жюри своей грацией. Фото предоставлено героиней публикации

ПОБОРОТЬ СТРАХ

Одна из ростовчанок, ставшая победительницей конкурса, Алина Витковская, рассказала о себе и своих впечатлениях от мероприятия. Она получила титул «Missis Glamor 2020».

У 28-летней девушки — три высших образования, свой бизнес и любимый муж. В конкурсах красоты она принимал участие давно, но вот корона по какой-то причине обходила Алину стороной. Потом девушка и вовсе на несколько лет забыла от подиуме.

А год назад она вышла замуж.

Алина говорит, что корона никогда не была для нее самоцелью. Фото предоставлено героиней публикации

- Видимо, замужество придало ей внутренней уверенности и она, безусловно, сделала попытку вновь опробовать свои силы, - прокомментировала Елена Степура.

Алина не ошиблась в своем решении. Этот ноябрь для нее стал переломным. Вначале она приняла участие в конкурсе «Леди de la charm России-2020», который проходил в донской столице. Здесь она заняла титул «Вице-леди de la charm России» , а потом выиграла и в Москве, завоевав главный титул «MISSIS GLAMOR UNIVERSE GRAND PRIX 2020».

Алина призналась, что испытала массу положительных эмоций. Однако корона для нее никогда не была самоцелью.

- Я стала участвовать в конкурсах красоты потому, что с детства боялась сцены. Хотела этот страх таким образом побороть, - рассказала Алина.

И у девушки это отлично получилось! Уверенностью, женственностью и грацией она покорила жюри.

В этом наряде Алина выходила на сцену во время конкурса. Фото предоставлено героиней публикации

ПЛАНЫ И РАСПОРЯДОК ДНЯ

В следующем году девушка планирует принять участие в конкурсе «Мисс Офис».

Ну а пока, в перерывах между состязаниями самых прекрасных и талантливых, она занимается семьей, работой и спортом.

- Горжусь тем, что хожу в спортзал трижды в неделю, - признается красавица. - Совмещать работу и спорт трудно. Я нашла для себя выход — хожу утром, так как вечером уже просто нет сил. Также записалась в студию растяжки, хочу сесть на шпагат. А за день перед состязанием в Москве пробежала марафон и заняла первое место.

А вообще, призналась Алина, у нее очень много планов на жизнь. И 28-летняя красавица верит, что все у нее обязательно получится.

КОНКРЕТНО

Кто и какие награды получил

Юная Мисс Гламур России

GRAND PRIX 2020 Рыбалко Анна

MISS GLAMOR UNIVERSE

GRAND PRIX 2020 Рябыш Оксана

MISSIS GLAMOR UNIVERSE

GRAND PRIX 2020 Витковская Алина

YOUNG LADY UNIVERSE GRAND PRIX 2020 Артеменко Дарья

1 VICE MISS LADY UNIVERSE Лейвина Карина

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