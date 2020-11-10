«Это мужская работа»: Как на Дону начальником районного МВД впервые стала женщина

Ирина Бакало. Фото: личный архив героини публикации

В этом году впервые в Ростовской области начальником отдела МВД России стала женщина. Ирину Бакало назначили на высокий пост руководителя полиции по Багаевскому району. Теперь в ее подчинении несколько десятков человек, среди которых большинство - мужчины.

В честь знаменательной даты, Дня полиции, мы пообщались с Ириной Михайловной, чтобы узнать, как женщина может успешно справляться с задачами, которые порой не под силу даже сильному полу.

ЖЕНСКИЙ ХАРАКТЕР ПОМОГАЕТ

В структуре МВД Ирина Бакало работает с 2003 года. Начала службу в Семикаракорском районе с должности следователя. Спустя несколько лет переехала в Багаевский район, перевелась в местный отдел, а затем стала работать в дежурной части. Именно там она женщина столкнулась с серьезными трудностями.

- Меня брать не хотели, ведь это мужская прерогатива. Мне привели аналогию, как с женщиной на корабле. Дежурная часть - это школа, с нее начинается вся наша работа, - отметила Ирина Михайловна.

Несмотря на все трудности и уговоры, она настояла на своем и получали должность. В "дежурке" проработала четыре года. Постепенно накапливался опыт, она понимала, как нужно работать с людьми. Ведь именно в дежурной части правоохранители лицом к лицу сталкиваются с человеческими проблемами. Звонит человек и рассказывает о своей проблеме, а сотруднику нужно максимально точно зафиксировать информацию.

Здесь то, как рассказала Ирина, и помогает мягкий, женский характер.

- Это работа граничит с работой психолога. Поднимаешь трубку и понимаешь, как нужно вести разговор, в каком тоне, на что нужно акцентировать внимание. И тут, конечно, женская роль существенна, - отмечает Ирина Михайловна.

В подчинении Ирины Михайловны почти 100 человек. Фото: личный архив героини публикации

В ПОСТОЯННОМ СТРЕССЕ

За хорошие показатели и ответственный подход к делу ее повышали в должности, спустя несколько лет она получила звание подполковника полиции и должность начальника отдела МВД России по Багаевскому району. Сейчас в подчинении Ирины 88 человек, среди которых четверть представители слабого пола.

- Женщин в полиции работает все больше. Сейчас они есть уже в каждом подразделении: и в уголовном розыске, и даже в изоляторе. У меня в дежурной части трудится женщина и не уступает другим полицейским. Но все равно - это мужская работа, - признается Ирина Михайловна.

- К нам не идут с радостью. Мы работаем с людьми, которые находятся и в стрессе, в гневе, в панике. Есть погибшие, жертвы, - признается полицейская.

К ней на собеседование часто приходят молодые девушки, которые только начинают служебную карьеру. Она внимательно проводит с ними беседу, предупреждает, что будет очень тяжело. Все-таки работать приходится в постоянном стрессе. Необходимо выполнять поставленные задачи, несмотря ни на что.

- В коллективе я всегда говорю, что я здесь в первую очередь не женщина, а руководитель. И моя задача сделать так, чтобы все работали, как единый механизм, - обращает внимание начальник отдела.

Несмотря на все трудности и напряженный график, Ирина не забывает и о своей семье. Она воспитывает 15-летнюю дочь. Девочка еще не определилась, кем хочет стать в будущем, но мама уже предупреждает о трудностях, если она вдруг решит пойти по ее стопам.