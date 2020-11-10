Врачи делают все возможное, чтобы остановить пандемию Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 ноября 2020 года: врачи спасли от коронавируса почти 27 тысяч человек. За минувшие сутки в донском регионе зарегистрировали 307 новых пациентов с COVID-19.

Сейчас медики спасают от смертельно опасного недуга - 5821 человека. У всех этих людей коронавирус находится в активной стадии. Жизни 976 пациентов врачам отстоять не удалось. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 802,7. Коэффициент распространения инфекции в Ростовской области – 0,99.

Новые инфицированные корвидом зарегистрировали в 50 городах и районах региона. Лидером стал Ростов - 101 человек оказался заражен, на втором месте с результатом 11 заболевших оказались Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Шахты. Тройку лидеров замыкают Батайск и Новочеркасск - по 9 заболевших с коронавирусом.

Врачи зарегистрировали в Сальском и Семикаракорском районах по 8 больных, в Константиновском, Неклиновском, Красносулинском - по 7 зараженных, в Тарасовском районе - 6, в Таганроге -6, в Дубовском районе - 6, в Новошахтинске, Миллеровском районе, Звереве, Аксайском, Орловском районах, Гукове - по пять новых больных ковидом, в Милютинском, Заветинском, Мясниковском, Веселовском районах, а также в Донецке - по 4 заражения, в Белокалитвинском, Верхнедонском, Ремонтненском, Кашарском, Целинском, Чертковском, Кагальницком, Морозовском - по 3 пациента с COVID-19, в Шолоховском, Цимлянском, Песчанокопском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Пролетарском), Багаевском, Егорлыкском, Усть-Донецком - по два больных.

Всего по одному новому заболевшему зарегистрировали в Каменском, Октябрьском, Тацинском, Азовском, Азове, Волгодонском, Боковском и Куйбышевском районах.

- Лечение в стационарах получают 1 996 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 165 человек, - отметили в управлении информационной политики донского региона.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия за сутки оказались 19 человек с COVID-19. Это пять женщин в возрасте от 44 до 80 лет и 14 мужчин от 34 до 89 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период медицинским наблюдением было охвачено 111,8 тысячи человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 2230 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период выполнено 1010,4 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения – 175,87.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский депутат обратился в прокуратуру, чтобы разобраться с исчезновением тела больного COVID-19 из ростовского морга

Необычная история произошла в ростовском морге. Там пропал труп пожилого пациента, больного коронавирусом. Родственнице усопшего выдали тело совершенно другого мужчины. Не добившись правды, женщина обратилась за помощью к депутату (подробности).