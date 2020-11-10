"Орал, что убьет": ростовчанка заступилась за избитую маму и получила сотрясение мозга

Мать и дочь получили серьезные травмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ничего не предвещало беды в одной из семей Ростова-на-Дону, пока 43-летняя горожанка не задумалась о крупной сделке. Покупка дома обернулось жестоким избиением сразу двух женщин. Гражданский супруг сначала избил свою сожительницу, а потом чуть было не лишил зрения ее 23-летнюю дочь.

ВРАЧИ НАЛОЖИЛИ ДЕВЯТЬ ШВОВ

Семейная пара вернулась с просмотра загородного объекта.Женщине дом пришелся по душе, а вот ее гражданскому мужу многое в нем не понравился. В какой-то момент ссора дошла до драки. Мужчина до страшных синяков избил свою несогласную возлюбленную, а потом очередь дошла и до ее взрослой дочери.

Все лицо девушки было в крови. Фото: из личного архива героини публикации

- Он орал матом, что убьет, схватил меня за волосы, стал таскать по комнату, - рассказала "Комсомольской правде Ростов" Виктория. - В пылу ярости он проехался моей головой по стеклу, которое торчало из выбито рамы в двери. Мне наложили на лоб девять (!) швов, поставили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и гематомы.

После этого конфликта пострадавшая не может оправиться уже несколько дней, но самое страшное, что мужчина пытается избежать ответственности.

БЬЕТ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ?!

- На следующий день после кровавой потасовки начали подключаться его влиятельные родственники, - говорит пострадавшая девушка. - Я боюсь, что дело замнут и этот человек останется безнаказанным. А ведь он, получается, опасен: не стоит так жестко избивать людей только из-за того, что мы не согласны с его мнением.

К слову, деньги на покупку дома мама девушки заработала сама. - Поэтому драку из-за покупки считаю просто абсурдной, - заключила дочь.

Врачи диагностировали сотрясение мозга. Фото: из личного архива героини публикации

- Самое интересное, что у него появились заступники. Его бывшая связалась с нами и сказала, что ничего страшного не произошло. Она терпела от него побои. По ее мнению, все это просто проявление чувств: "Бьет-значит любит!", - недоумевает Виктория.

Пострадавшая девушка решила обратиться за юридической помощью, чтобы наказать отчима. А еще рассказала свою историю в социальных сетях. Теперь 23-летней девушке придется несколько недель восстанавливать свое здоровье. На память о стычке с отчимом у нее навсегда останутся шрамы на лбу.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Возбуждено уголовное дело

Давид Егиазарян, адвокат по уголовным делам, Ростов-на-Дону:

- Уголовное дело возбудили по части первой статьи 119 "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Я, как адвокат, считаю, что мужчину необходимо судить еще и за причиненный вред здоровью, буду настаивать на том, чтобы и в отношении пострадавшей, и в отношении ее мамы была добавлена еще и эта уголовная статья.

Девушке наложили 9 швов. Фото: из личного архива героини публикации

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